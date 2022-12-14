Акылбек Жапаров: Сегодня исторический день - КР получает доступ к морю

Сегодня исторический день. Кыргызская Республика, являющаяся одной из самых удалённых от мирового океана государств, получает доступ к морю. Это большой прорыв вперёд. Подписанные соглашения не только дадут мощный импульс для развития двусторонних кыргызско-эмиратских отношений, но и помогут сделать нашей стране мощный экономический рывок. Об этом заявил Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики - Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров во время торжественной церемонии подписания Соглашений с крупнейшими компаниями "AD Ports Group" и "Maqta Gateway".

Отметим, что в рамках развития торговли и укрепления экономических связей с Объединенными Арабскими Эмиратами были подписаны 2 основных документа.

Решение о подписании указанных соглашений было принято в ходе рабочего визита президента Кыргызской Республики в Объединённые Арабские Эмираты по итогам переговоров с высшим руководством ОАЭ.

Так в соответствии с первым Соглашением Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики подписало документ с "AD Ports Group" в рамках которого эмиратской компанией выделено более 300 000 кв м земли в свободной экономической зоне КЕЗАД - (Khalifa Economic Zone Abu Dhabi (KEZAD), расположенной в непосредственной близости к самому современному порту в регионе - Халифа Порту Абу Даби (Khalifa Port), для развития и эксплуатации логистического центра и таможенной зоны.

В соответствии со вторым Соглашением, "Maqta Gateway" инициирует для Министерства финансов Кыргызской Республики стратегию по модернизации и цифровизации таможенного и пограничного контроля, инфраструктуры, в том числе путём создания национального единого окна.

Стоит отметить, что компания "Maqta Gateway" имеет большой опыт в данной области, так как является разработчиком и управляющим передовой торговой платформой, инновационным "единым окном", предназначенным для объединения торговых и логистических услуг в Абу-Даби, включая морские, наземные, воздушные, промышленные и свободные зоны.

"Подписание данных соглашений подчеркнет лидирующие позиции, которые AD Ports Group занимает в таких секторах как управление свободными экономическими зонами и цифровизация сектора, и станут важным шагом в укреплении отношений между нашими странами. Следуя плану экономического развития нашего мудрого правительства, и мы продолжаем развиваться в других регионах, и рассматриваем Центральную Азию как стратегически важное для развития AD Ports Group направление. Мы благодарим правительство Кыргыстана за доверие, возложенное на нас, и расчитываем на плодотворное сотрудничество по цифровизации, улучшению развитию международных связей", - сказал Управляющий и Генеральный Директор Группы Компаний "AD Ports Group" Капитан Мохамед Жума Аль Шамиси.

Генеральный директор Кластера Свободных Экономических Зон "AD Ports Group" Абдулла аль-Хамели выразил надежду, что Соглашение с Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики станет началом новой главы в отношениях между двумя странами.

В свою очередь исполнительный директор "Maqta Gateway" Нура Аль Дахери подчеркнула, что для компании будет большой честью работать вместе с правительством Кырзыгстана над разработкой комплексных решений по таможенному и пограничному управлению, а также национального "единого окна" для интеграции торговых и логистических услуг.