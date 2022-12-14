Погода
$ 85.00 - 86.00
€ 90.05 - 91.05

Акылбек Жапаров: Сегодня исторический день - КР получает доступ к морю

361  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня исторический день. Кыргызская Республика, являющаяся одной из самых удалённых от мирового океана государств, получает доступ к морю. Это большой прорыв вперёд. Подписанные соглашения не только дадут мощный импульс для развития двусторонних кыргызско-эмиратских отношений, но и помогут сделать нашей стране мощный экономический рывок. Об этом заявил Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики - Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров во время торжественной церемонии подписания Соглашений с крупнейшими компаниями "AD Ports Group" и "Maqta Gateway".

Отметим, что в рамках развития торговли и укрепления экономических связей с Объединенными Арабскими Эмиратами были подписаны 2 основных документа.

Решение о подписании указанных соглашений было принято в ходе рабочего визита президента Кыргызской Республики в Объединённые Арабские Эмираты по итогам переговоров с высшим руководством ОАЭ.

Так в соответствии с первым Соглашением Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики подписало документ с "AD Ports Group" в рамках которого эмиратской компанией выделено более 300 000 кв м земли в свободной экономической зоне КЕЗАД - (Khalifa Economic Zone Abu Dhabi (KEZAD), расположенной в непосредственной близости к самому современному порту в регионе - Халифа Порту Абу Даби (Khalifa Port), для развития и эксплуатации логистического центра и таможенной зоны.

В соответствии со вторым Соглашением, "Maqta Gateway" инициирует для Министерства финансов Кыргызской Республики стратегию по модернизации и цифровизации таможенного и пограничного контроля, инфраструктуры, в том числе путём создания национального единого окна.

Стоит отметить, что компания "Maqta Gateway" имеет большой опыт в данной области, так как является разработчиком и управляющим передовой торговой платформой, инновационным "единым окном", предназначенным для объединения торговых и логистических услуг в Абу-Даби, включая морские, наземные, воздушные, промышленные и свободные зоны.

"Подписание данных соглашений подчеркнет лидирующие позиции, которые AD Ports Group занимает в таких секторах как управление свободными экономическими зонами и цифровизация сектора, и станут важным шагом в укреплении отношений между нашими странами. Следуя плану экономического развития нашего мудрого правительства, и мы продолжаем развиваться в других регионах, и рассматриваем Центральную Азию как стратегически важное для развития AD Ports Group направление. Мы благодарим правительство Кыргыстана за доверие, возложенное на нас, и расчитываем на плодотворное сотрудничество по цифровизации, улучшению развитию международных связей", - сказал Управляющий и Генеральный Директор Группы Компаний "AD Ports Group" Капитан Мохамед Жума Аль Шамиси.

Генеральный директор Кластера Свободных Экономических Зон "AD Ports Group" Абдулла аль-Хамели выразил надежду, что Соглашение с Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики станет началом новой главы в отношениях между двумя странами.

В свою очередь исполнительный директор "Maqta Gateway" Нура Аль Дахери подчеркнула, что для компании будет большой честью работать вместе с правительством Кырзыгстана над разработкой комплексных решений по таможенному и пограничному управлению, а также национального "единого окна" для интеграции торговых и логистических услуг.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425400
Теги:
Акылбек Жапаров, ОАЭ, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  