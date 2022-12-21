США при помощи казахских националистов пытаются рассорить РК с РФ

СМИ РК обратили внимание на интересную личность госсекретаря Казахстана Ерлана Карина, курирующего медийную сферу Казахстана. Он известен как куратор казахских неонацистов, приверженец идей "Великого Турана" и покровитель создателя "языковых патрулей" Куата Ахметова, в настоящее время скрывающегося от казахстанского правосудия на Украине.

Головокружительный карьерный взлет паренька из Южно-Казахстанской области пришелся на поздний период правления Назарбаева. Занимая различные руководящие должности, в том числе и директора Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ), Карин неоднократно высказывался за выход Казахстана из ОДКБ и из ЕАЭС, практически открыто выступая за разрыв всех отношений с Россией.

Однако после печально известных январских событий, отправивших Назарбаева на политическую пенсию, держа нос по ветру, Карин дал сразу несколько больших интервью на тему попытки государственного переворота. В них он назвал правильным обращение президента Токаева за помощью к ОДКБ и признал эффективность этой организации.

По мнению СМИ, не стоит думать, что он поменял свои взгляды. Сегодня он продолжает исподволь поддерживать СМИ, отдельных журналистов, блогеров и так называемых общественных деятелей, находящихся на финансировании Вашингтона и выполняет задания американских кураторов. Таких как директор Института оценки рисков Досым Сатпаев, журналист Сергей Дуванов, одна из лидеров исламистской партии ХАК Токжан Кожалиева, главный редактор казахоязычной версии журнала Forbes Kazakhstan Бахытжан Бухарбай, руководитель фонда "Ар Рух Хак" Бахыт Торегожина, блогер Дина Елгезек, политолог Дос Кошим, бизнесмен Маргулан Сейсенбаев, профессиональные националисты Арман Шураев и Мухтар Тайжан, а также многие другие.

Карин также определяет информационную повестку государственных изданий. Именно он в январе этого года пролоббировал назначение на должность министра информации Казахстана Аскара Умарова. После этого в российских СМИ поднялась волна негодования, поскольку Умаров давно известен своими радикальными русофобскими взглядами.

Известно, что Карин является частым гостем американского и британского посольств в Казахстане. 12 апреля страну посетила заместитель госсекретаря США Узра Зея, которая в ходе своего визита, конечно же, провела встречу с казахстанским госсекретарем, отвечающим за формирование антироссийского контента в работе казахстанских СМИ.

В официальной государственной политике это никоим образом не декларируется. Но находящийся на прямой связи с западными политиками Ерлан Карин подходит к этому вопросу со знанием дела, благодаря чему идеологию национализма ненавязчиво культивируют средства массовой информации. Он активно продвигает англосаксонский проект "Великого Турана", цель которого очевидна – создать у границ России еще одну силу, способную с ней воевать за интересы англосаксов.

Карин не пропускает мимо себя ни одного высказывания, касающегося Казахстана на российском телевидении, напоминают СМИ. В связи с этим стоит вспомнить реакцию казахстанских медиа на речь российского политолога Дмитрия Дробницкого в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым", обратившего внимание на проблему, которую казахстанские власти упорно не хотят замечать. Связана она, как можно понять, с ростом в стране националистических настроений. То есть в Казахстане используются те же самые методички, которые в самом начале применили в бывшей Югославии, что повлекло за собой кровопролитную гражданскую войну и развал страны на несколько частей, затем в Грузии, рассорив в хлам грузин с осетинами и абхазами, и, наконец, на Украине. Реакция укомплектованных с подачи Карина националистически настроенными журналистами казахстанских СМИ оказалась ожидаемо болезненной. Они тут же подали это в нужном свете.

Надо сказать, что Карин давно раздувает тему потенциального вторжения России на территорию Казахстана после Украины. В поте лица в этом направлении старается и Телеграмм-канал Карина "Нурсултанский соловей". Концепция данного ресурса заключается в том, чтобы хвалить президента Токаева по поводу и без повода, и одновременно с этим дискредитировать официальную государственную политику, направленную на добрососедство с Россией.

Напомним, в этом году Центральную Азию дважды(!) посетил помощник госсекретаря США Дональда Лу, который в Казахстане, конечно же, встретился с Кариным, организовавшим после этого встречу посла Соединенных Штатов в Казахстане Дэниела Розенблюма с журналистами республиканских изданий, прошедшую в американском посольстве. Не исключено, что с подачи Карина одним из представителей СМИ был задан послу достаточно провокационный вопрос о том, помогут ли Соединенные Штаты Казахстану в случае вторжения на его территорию вооруженных сил России.

Негативные процессы в медиасреде Казахстана продолжаются. Вопреки официальной государственной политике казахстанские СМИ планомерно формируют в сознании казахстанцев образ России как врага. И Карин умело руководит этими процессами.

Подобные процессы с недавнего времени замечены и среди отдельных политиков Кыргызстана. Это еще раз доказывает, как работают методички Госдепа по отрыву Центральной Азии от России.