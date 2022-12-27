В КР к 2030 году планируется снижение выбросов парниковых газов на 44 %

Представители Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищного хозяйства при кабинете министров КР (Госстрой), Центра климатического финансирования (ЦКФ), Европейского союза и Европейского банка реконструкции и развития, Министерства экономики и коммерции КР и эксперты в Бишкеке на семинаре обозначили текущие вызовы и возможности для совместных действий на 2023 год в энергетическом секторе.

Глава ЦКФ при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Руслан Ильясов отметил, что в Кыргызстане к 2030 году планируется снижение выбросов парниковых газов на 44 процента,а также поэтапная реализация проектов по продвижению энергоэффективности, которые напрямую влияют на общее положение климатических изменений.

"Мы должны стремиться к зеленому миру и потреблять чистые возобновляемые источники энергии, поэтому вопросы экономии электроэнергии и умение использовать ее эффективно могут существенно помочь сохранить наши природные богатства.

Учитывая актуальность вопросов по разработке и в целом пересмотру национальных строительных норм с повышенными параметрами энергоэффективности для существующих и новых общественных и жилых зданий в нашей стране ЦКФ подал заявку Центру и сети климатических технологий - CTCN на получение технической помощи по решению данных вопросов, и феврале 2021 года соглашение было подписано.

В результате реализации проекта усовершенствованные строительные нормы "Котельные установки" и "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" уже утверждены приказами Госстроя, планируется что проделанная работа будет способствовать достижению целей страны по снижению энергопотребления примерно на 30-50% путем повышения энергоэффективности зданий за счет пересмотра этих строительных норм", - подчеркнул Руслан Ильясов.

По его словам, в октябре текущего года была одобрена проектная концепция по снижению рисков низкоуглеродных инвестиций в общественные здания Кыргызской Республики. Проект в данное время прорабатывается и будет включать ряд нормативных, технологических финансовых и управленческих решенийдля устранения специфических рисков и барьеров для инвестирования в низкоуглеродную реконструкцию общественных зданий.

Кроме того, в настоящее время ведется разработка национальной строительной нормы "Многоквартирные жилые здания" с внедрением элементов энергоэффективности.

Заместитель директора Госстроя Мелис Адиев сообщил, что ведомство успешно завершило внедрение первоначальных этапов политики энергоэффективности. На сегодняшний день было выдано 27 сертификатов энергоаудиторам, работа в этом направлении продолжается.

Такая работа со стороны государственных органов первостепенна особенно в период энергетического кризиса, обусловленного ограниченными возможностями энергопроизводства, маловодными природными периодами.

Президент Юнисон Групп Нурзат Абдырасулова представила обзор продвижения политики энергоэффективности в Кыргызстане. По ее словам, з дания потребляют почти 50% первичной энергии, при этом наблюдаются потери большей части.

За 10 лет было построено более 13 млн кв. м. зданий. Ежегодный рост составляет от 0, 8% до 1,24% от общего фонда зданий. Общий жилой фонд составляет около 88 млн кв. м, из низ 97% - частная собственность. Фонд общественных зданий – 10 тысяч, из них только 1% были обновлены. В коммерческом секторе, напротив, отмечается частичное внедрение энергоэффективности.

"Энергоэффективность зданий важна, так как они являются крупнейшим потребителем энергии, воды, материалов, сырья, производителем твердых бытовых отходов. Они имеют решающее значение для будущей декарбонизации экономики и достижения целей устойчивого развития. В Кыргызстане действует закон "Об энергетической эффективности зданий", но для его полноценной реализации требуются новые стандарты, методики расчета. Внедрение этого законодательства открывает новые возможности для инвестиций, уже 55 млн. долларов было освоено в программе Кирсефф", - отметила Нурзат Абдырасулова.

В рамках политического диалога был создан портал - Государственный реестр энергетической сертификации www.energoreestr.kg , помимо этого проводится работа под эгидой Министерства экономики и коммерции КР по изменению налогового кодекса для освобождения от импорта НДС-технологий, отвечающих требованиям энерго- и ресурсоэффективности, от уплаты налога на имущество в размере 50% зданий, отвечающих требованиям энерго- и ресурсоэффективности.

"Внедрение политики энергоэффективности требует в первую очередь сильной политической воли. На сегодняшний день к сожалению наблюдается разрозненная некоординированная работа между ведомствами, в большинстве случаев продвижение идет с помощью донорского сообщества, хотелось бы видеть большей вовлеченности со стороны уполномоченного органа – Министерства энергетики КР, и также, чтобы

было больше работы по реализацию закона об энергоэффективности в строительном секторе", - заключила Нурзат Абдырасулова.

Отметим, что национальный семинар "Продвижение политики энергоэффективности в Кыргызстане" состоялся в рамках проекта "Разработка национальных строительных норм с повышенными параметрами энергоэффективности для существующих и новых общественных и жилых зданий в Кыргызской Республике", который реализуется ЮнисонГрупп в партнерстве с Некоммерческим партнерством инженеров "АВОК"(Россия) при финансовой поддержке Центра и сети климатических технологий ( CTCN ).