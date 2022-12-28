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С 1 января в КР вступает в силу новый прейскурант цен на медуслуги

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- Назгуль Абдыразакова
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С 1 января 2023 года вступает в силу новый прейскурант цен на медицинские услуги,предоставляемые в амбулаторных условиях. Об этом сообщает пресс-служба ФОМС.

По ее данным, новый прейскурант цен на медицинские услуги начинает действовать с 1 января 2022 года в Центрах Семейной Медицины, Центрах общеврачебной практики, амбулаторно-диагностических отделениях стационаров широкого профиля, а также в клинико-диагностических отделениях стационаров третичного уровня.

Последний раз прейскурант цен пересматривался в 2015 года, т.е. 7 лет назад. Расчет себестоимости медицинских услуг проведен с учетом инфляции, роста цен на реактивы, расходные материалы для лабораторных исследований и на медицинское оборудование.

В пересмотренном прейскуранте представлено 740 видов исследований, анализов и манипуляций (ранее было 410).

При составлении прейскуранта цен учитывались методы проведения лабораторно-диагностических исследований (общеклинические, бактериологические, биохимические, иммунологические, иммуноферментные) и рентгенографических, рентгенологических исследований (ручной, цифровой, аналоговый).

Прейскурант цен согласован и утвержден приказом Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции.

Какие граждане не оплачивают лабораторно-диагностические услуги по прейскуранту цен?

Приписанные в ЦСМ, застрахованные, в том числе застрахованные по ОМС граждане. Также льготная категория населения, указанная в Программе государственных гарантий.

Остальные граждане оплачивают за оказанные медицинские услуги в кассу по прейскуранту.


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URL: https://www.vb.kg/425814
Теги:
цены, Кыргызстан, медицина
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