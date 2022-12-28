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Комната в которой проживал Месси во время ЧМ будет переделан в музей

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- Назгуль Абдыразакова
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Катарский университет в Дохе, где проживала сборная Аргентины во время чемпионата мира 2022, переоборудует комнату Лионеля Месси в музей, сообщает RMC Sport.

По информации издания, 35 летний аргентинец проживал в комнате B201, на двери которой размещена табличка в цветах аргентинского флага и надписью "L. Messi". Точная дата открытия музея пока неизвестна. Также нет информации о том, какие экспонаты будут там представлены. Ожидается, что интерьер комнаты останется неизменным со времени отъезда Месси из Катара.

В финале ЧМ 2022 аргентинцы победили сборную Франции. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В дополнительные 30 минут сборные забили по мячу, а в серии пенальти аргентинские футболисты оказались точнее - 4:2. По итогам турнира Месси был признан самым ценным игроком.

Источник: matchtv.ru


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URL: https://www.vb.kg/425825
Теги:
Катар, музей, футбол, чемпионат мира, Аргентина
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