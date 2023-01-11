Рюкзак, смартфон и даже телевизор можете получить и вы – участвуйте в акции

Новогодняя акция бренда Vivo и O!Store в самом разгаре.

При покупке любого смартфона Vivo каждый покупатель получает гарантированный подарок: рюкзак, свитшот, пауэрбанк, наушники, смартфон, Яндекс станция мини или телевизор.

А вот и первые счастливчики!

Поторопитесь в ближайший к вам магазин, чтобы успеть за своим подарком. Количество товара ограничено. Все адреса магазинов можно узнать по ссылке: https://ostore.kg/about/contacts/.

У смартфонов Vivo отличные тыльные и фронтальные камеры, высококачественный звук по технологии Hi-Fi, есть множество интеллектуальных функций (Smart Wake, Smart Click и Smart Beauty Mode).

Кстати: если вы хотите порадовать новым смартфоном себя или близких прямо сейчас, но у вас нет полной суммы, то вы можете купить любой смартфон в O!Store в рассрочку до 9 месяцев без первоначального взноса и без процентов банка. Подробная информация на сайте ostore.kg или по номеру 0705 007 000.

Спешите за обновками в O!Store.

Акция действует в период с 10 декабря 2022 года по 31 января 2023 года включительно. Подарок выдается на месте или в течение 10 рабочих дней в зависимости от удалённости региона. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР № 037.