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Жителям Баткена доставлена гуманитарная помощь из Свердловской области

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- Назгуль Абдыразакова
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В Баткенскую область доставлена гуманитарная помощь, предоставленная Свердловской областью Российской Федерации, состоящая из теплых вещей для детей. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, проект реализован некоммерческой организацией "Фонд губернаторских программ Свердловской области" и Центром развития национально-культурных организаций и поддержки мигрантов "Наш дом" при содействии Генерального консульства Кыргызской Республики в Екатеринбурге.

Руководство Баткенской области выразило благодарность Свердловской области и всем другим участникам благотворительной акции.


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URL: https://www.vb.kg/426106
Теги:
Баткенская область, гуманитарная помощь, Россия
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