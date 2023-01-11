Жителям Баткена доставлена гуманитарная помощь из Свердловской области

В Баткенскую область доставлена гуманитарная помощь, предоставленная Свердловской областью Российской Федерации, состоящая из теплых вещей для детей. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, проект реализован некоммерческой организацией "Фонд губернаторских программ Свердловской области" и Центром развития национально-культурных организаций и поддержки мигрантов "Наш дом" при содействии Генерального консульства Кыргызской Республики в Екатеринбурге.

Руководство Баткенской области выразило благодарность Свердловской области и всем другим участникам благотворительной акции.