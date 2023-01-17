4G LTE от О! ещё быстрее. Оператор инвестирует в цифровое развитие страны

Масштабное обновление сети Мобильного оператора О! в осенне-зимний период проведено на более 200 объектах телеком-инфраструктуры по всей стране.

Улучшен сигнал и пропускная способность сети в местах массового скопления абонентов, на территории популярных горнолыжных курортов "Каракол" и "Чункурчак", а также любимом туристами национальном парке "Ала-Арча". Модернизировано оборудование на важных промышленных объектах: СЭЗ и ОсОО "Салют Компани" в Чуйской области, на золоторудном комбинате "Макмал" в Джалал-Абадской области.

Более 3 миллионов жителей регионов, половина из которых проживает в отдаленных селах, могут наблюдать рост скорости 4G LTE в своих смартфонах. Апгрейд технической инфраструктуры проведён в следующих населённых пунктах:

Чуйская область: в городах Бишкек, Кант в сёлах Чон-Джар, Малая, Мирное, Майское, Малая Шалта, Байгельди, Ивановка (станция), Новопокровка, Малтабар, Шабдан, Калмак-Ашуу, Чым-Коргон, Александровка, Чон-Джар, Дачи Су, ж/м "Акыл-Ордо", Восток, Кара-Булак, Кашка-Суу, Кайырма, Ан-Арык, Айдарбек, Арчалы, Ак-Башат, Арал, Алексеевка, Джаны-Джер, Белек, Камышановка, им.Панфилова, Первомайское, Панфиловское, Новониколаевка, Самансур, Степное, Сары-Булак, Спартак, Садовое, Темен-Суу, Орто-Кайырма, Чолпон, Кен-Булун, Ленинское, Жаны-Алыш, им.Суйменкула Чокморова (Чон Таш), Чолок, Чалдыбар; Иссык-Кульская область: в городе Каракол, на территории горнолыжного курорта "Каракол" и центра отдыха "Марко-Поло", в сёлах Сары-Камыш, Кароол-Дёбё, Чон-Орюктю, Кара-Ой, Энильчек, Кургак, Маман, Культцентр, Ак-Шыйрак, Светлая Поляна, Арчалы, Боконбаево, Чон-Кызыл-Суу, Тепке, Орлиное, Тосор, Ак-Устен, Тон, Мин-Булак, Арал, Корумду, Тогуз-Булак; Таласская область: в городе Талас и в сёлах Кызыл-Адыр, Куру-Маймак, Маймак, Маданият, Арал, Орнёк, Калба, Уч-Эмчек, Бакай-Ата, Бакыян, Тамчи-Булак, Кок-Ой, Джон-Арык, Таш-Арык; Нарынская область: в городе Нарын, в сёлах Баетово, Ак-Кыя, Кек-Джар, Кызыл-Туу, Кара-Суу, Ак-Талаа, Кызыл-Жылдыз, Эмгек-Талаа, Джаны-Кюч, Баетово, Акжар, Кочкорка, Орток, Чолок-Кайын, Кош-Дёбё, Ат-Башы, Ача-Каинды, Бугучу, Кум-Дебе, Таш-Булак, Оттук, Казан-Куйган; Джалал-Абадская область: в городах Джалал-Абад, Ташкомур, Кочкор-Ата, Майлуу-Суу, пгт.Кызыл-Джар, в сёлах Ала-Бука, Чарба, Кара-Джыгач, Дардак-Дёбё, Кара-Дёбё, Чет-Булак, Мор-Булак, Терек-Сай, Совет-Сай, Арал-Сай, Сай, Кара-Суу, Кушчу-Суу, Кашка-Суу, Кызыл-Туу, Джерге-Тал, Сафедбулан, Кайнар, Балыкты, Ан-Арык, Арал, Ак-Джар, Туюк-Жар, Райкомол, Кёк-Алма, Курулуш, Бостон, Момбеково, Мин-Орюк, Таштак, Джар-Кыштак, Джаны-Айыл, им.Фрунзе, им.Карла Маркса, Найман, Джаны-Джер, Торкент, Ак-Тектир, Чолпон-Ата, Алмалуу, Толук, Ноот, Арсланбоб, Тоскоол, Кыз-Кёль, Алчалуу, Атай, Каныш-Кыя, Согот, Катар-Джангак, Косо-Терек, Кызыл-Ункюр, Джон, Кош-Коргон, Базар-Коргон, Коргон, Кара-Булак, Жазы-Кечуу, Ак-Башат, Сумсар, Тёш, Багыш, Кедей-Арык, Тосту, Боспиек, Маркай, Кара-Алма, Падек, Авлетим, Байкашка-Терек, Сары-Талаа; Ошская область: в городах Узген, Кара-Суу, Ош, Араван, в сёлах Имам-Ата/Амир-Темир, Джаны-Талаа, Калматай, Сары-Таш, Сопу-Коргон, Кен-Джылга, Тогуз-Булак, Араван, Первое Мая, Токбай-Талаа, Октябрь, Баш-Булак, Кыдырша, Кызыл-Мехнат, Интернационал, Коджо-Арык, Шагым, Кок-Бель (б.Исаново); Баткенская область: в городах Баткен, Cулюкта, Первое Мая (Даргаз), Айдаркен, Кызыл-Кия, в сёлах Шыбран, Джангак, Гулдуромо, Чарбак-Сай, Чуянчы/Чоюнчу, Коргон, Джийделик, Ормош, Сур, Сырт, Моло, Кара-Булак, Чек, Чет-Кызыл, Чон-Талаа, Рават, Жаштык, Чурбек, Маданият, Чимген, им.Раззакова, Уч-Коргон, Джал, Андарак, Коммуна (Сары-Дебе), им.Карла Маркса, Мин-Чынар.

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