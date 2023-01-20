Погода
$ 86.20 - 87.20
€ 93.72 - 94.72

Глава кабмина: В 2023 году бюджет КР утвержден в размере 500 млрд сомов

167  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В результате согласованной финансовой, фискальной и денежно-кредитной политики, запуска новых предприятий номинальный ВВП достиг 919,4 млрд сомов, рост составил 107%. Это, в свою очередь, является опережающим показателем по сравнению с соседними странами и странами Евразийского экономического союза. Об этом заявил председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров в ходе республиканского совещания с главами областных государственных администраций и органов местного самоуправления.

Глава кабмина отметил, что номинальный рост консолидированного бюджета составил 190,6 млрд сомов, или 177%, при этом налоговые поступления увеличились на 229 млрд сомов, или на 100,5%.

"За два года темп роста составил 214%, или в номинальном выражении налоговые поступления увеличились в 2 раза. Дефицит составил 13,5 млрд сомов. Несмотря на то что мы повысили зарплаты, пенсии, направили значительные суммы на строительство, сельское хозяйство, на обеспечение обороноспособности страны, на обслуживание государственного долга, на конец года у нас осталось 16,2 млрд сомов, включая бюджетные средства в размере 9,9 млрд сомов", - сказал Акылбек Жапаров, добавив, что в 2023 году республиканский бюджет утвержден в размере 500 млрд сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426452
Теги:
Акылбек Жапаров, бюджет, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  