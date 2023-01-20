Глава кабмина: В 2023 году бюджет КР утвержден в размере 500 млрд сомов

В результате согласованной финансовой, фискальной и денежно-кредитной политики, запуска новых предприятий номинальный ВВП достиг 919,4 млрд сомов, рост составил 107%. Это, в свою очередь, является опережающим показателем по сравнению с соседними странами и странами Евразийского экономического союза. Об этом заявил председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров в ходе республиканского совещания с главами областных государственных администраций и органов местного самоуправления.

Глава кабмина отметил, что номинальный рост консолидированного бюджета составил 190,6 млрд сомов, или 177%, при этом налоговые поступления увеличились на 229 млрд сомов, или на 100,5%.

"За два года темп роста составил 214%, или в номинальном выражении налоговые поступления увеличились в 2 раза. Дефицит составил 13,5 млрд сомов. Несмотря на то что мы повысили зарплаты, пенсии, направили значительные суммы на строительство, сельское хозяйство, на обеспечение обороноспособности страны, на обслуживание государственного долга, на конец года у нас осталось 16,2 млрд сомов, включая бюджетные средства в размере 9,9 млрд сомов", - сказал Акылбек Жапаров, добавив, что в 2023 году республиканский бюджет утвержден в размере 500 млрд сомов.