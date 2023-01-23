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Дела постепенно начнут набирать обороты. Гороскоп с 23 по 29 января

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Неделя созидательная, а потому можно браться за новые дела, регистрировать компании, совершать покупки, инвестиции, заниматься поставкой товара. Энергия растущей Луны и прямое движение всех планет будут способствовать благополучному развитию начинаний.

Овен – столкнувшись с нездоровой критикой со стороны некоторых знакомых, сделайте выводы и выстраивайте как дружеские, так и деловые отношения с другими людьми, готовыми идти на встречу в решении спорных вопросов, а не создающих проблемы на ровном месте. Дела постепенно начнут набирать обороты, а потому удастся подписать договора, получить долгожданные документы. Возможны и финансовые поступления, которые не спешите вкладывать в совместные проекты.

Телец - на резкие комментарии домочадцев и руководства постарайтесь не отвечать тем же. Возникшее недопонимание быстро забудется, если не акцентировать на нём своё внимание. Позже вы сумеете обсудить больную тему в располагающей к беседе обстановке и достичь понимания. Возможно получение важных сообщений, которые помогут в реализации задуманных планов и натолкнут на интересные мысли. Благополучно сложатся поездки, а также встреча гостей, приехавших издалека.

Близнецы – постепенно будут преодолены возникшие сложности в общении, а также затруднения в учёбе и бизнесе. Начнут решаться вопросы с поставками товара, различных посылок. Постарайтесь вовремя ответить на полученные сообщения от друзей и знакомых. У вас появится шанс восстановить общение после раздоров. Финансовые вопросы также могут решиться в вашу пользу, а потому не ограничивайте себя в вариантах решения проблемы. Выгодные покупки и сделки, в том числе в кредит.

Рак – перестав грезить о лёгких деньгах, при этом растрачивая то, что есть, вы сможете найти вполне реальные источники доходов, но для этого придётся потрудиться. Общение с руководством и влиятельными людьми пойдёт на пользу и финансовому положению, и карьере. Возобновятся деловые и дружеские отношения. Вам будет что рассказать и предложить друг другу. Благодаря обмену информацией вы найдёте общие темы, которые лягут в основу совместных проектов.

Лев – в вас перестанут видеть только конкурента и начнут восстанавливать сотрудничество, дружеское общение. Продуктивно сложатся деловые встречи и поездки, возможен прогресс в учёбе. Появится возможность создать дополнительные источники доходов, либо поступить более решительно, сменив работу. Помимо сугубо деловых встреч, вас ожидают романтические встречи и развлекательные поездки, благодаря которым и в отношения вернётся гармония.

Дева – после эмоциональной встряски вы восстановите здоровье и эмоциональное равновесие, а потому и допущенные ошибки, просчёты быстро устранятся. Можно рассчитывать на финансовые поступление, а если хотите стабилизировать доходы, рассмотрите предложения по дополнительной работе. Получение важных сообщений ускорит реализацию интересных проектов, а также положительно повлияет на организацию поездок.

Весы – у вас найдётся достойный ответ для любителей посудачить, который отобьёт у них желание и дальше распространять слухи, что вернёт гармонию в личную жизнь и стабильное развитие начатых деловых проектов. Возможны долгожданные поездки, прогресс в учёбе и романтичное рандеву. Благодаря вернувшемуся к вам хорошему расположению духа, вы сумеете решить финансовые вопросы, а на досуге пройтись по торговым центрам и с пользой потратить деньги.

Скорпион – спорные вопросы с домочадцами найдут неожиданное разрешение, важно только сохранить диалог и проявить мудрость. Восстановившийся мир в доме положительно отразится на делах, как домашних, так и профессиональных. Вы легко справитесь с оформлением документов, а также уборкой или ремонтом в доме. С пользой пройдут поездки, а также деловые и дружеские встречи. Вы узнаете много полезной информации и расширите круг общения.

Стрелец – некоторые люди из вашего окружения покажут себя не с лучшей стороны, что выявит ваши слабые стороны и станет сигналом для пересмотра круга общения. Подкорректировав планы, вы окажетесь на интересных и полезных мероприятиях, где сможете представить свои идеи и получить поддержку. Ожидается много непродолжительных поездок. Работы также прибавится, что позволит стабилизировать доходы.

Козерог – придёт понимание несостоятельности планов рассчитанных на получение лёгких денег и, благодаря критичной оценки происходящего, вы сумеете отыскать реальные возможности для пополнения казны. Возможны удачные покупки, инвестиции в развитие своего дела. Можно рассмотреть и сделки с недвижимостью. Благодаря умению анализировать полученную информацию, вы сможете выбрать наиболее перспективные варианты для вложения денег и собственного развития.

Водолей – сложно что-то доказывать людям, которые продолжают спорить ради привлечения к себе внимания. Оставьте их при своём мнении, и продвигайте свои планы без их участия. Найдётся немало знакомых и друзей, которые вас поддержат, а потому и задуманные начинания приведут к успеху. Расширится круг общения, состоится немало продуктивных и познавательных поездок Возможно приятное оживление в личной жизни.

Рыбы – некоторые дела и заботы ещё могут вас тяготить, но вы быстро сумеете справиться с замешательством и взяться за совершенно новые планы, реализация которых поднимет настроение, а также поспособствует росту доходов. Заметно оживится общение. Вместе с новыми и давними знакомыми вам будет гораздо легче осуществить задуманное, освободив время для развлекательных выездов за город и свиданий. Кстати, подсказки друзей помогут улучшить успеваемость, осилив трудные задания.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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