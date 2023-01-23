Жители Турции провели масштабную акцию в ответ на сожжение Корана в Швеции

У генерального консульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, во время которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг. После сожжения государственного флага Швеции участники митинга молились, читая Коран, передает "ASIA-Plus" со ссылкой на T24.

Акция стала ответом на провокационные действия ультраправого датского политика и адвоката Расмуса Палудана, который возглавляет также антиисламскую партию "Жесткий курс".

Он публично сжег экземпляр Корана перед посольством Турции в Стокгольме.

После этого Турция отменила запланированный на 27 января визит министра обороны Швеции. Власти Швеции надеялись убедить Анкару поддержать заявку страны на вхождение в НАТО.

Недовольство Анкары, помимо самой акции, вызвало то, что, по информации портала Nordic News, Палудан получил от властей официальное разрешение на нее. В Анкаре считают, что смысла в визите министра Пола Йонсона в Турцию больше нет.

В турецком МИД заявили, что сожжение Корана свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе, а также противоречит обязательствам трехстороннего меморандума, который подписала Швеция ради вступления в НАТО.

Швеция наряду с Финляндией решили присоединиться к военному блоку 18 мая 2022 года на фоне событий на Украине. Их заявки одобрили уже 28 из 30 стран альянса - кроме Венгрии и Турции. Анкара требует от Стокгольма и Хельсинки прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и выдать активистов, которых в Турции считают причастными к терроризму. Турецкие власти не раз заявляли, что без выполнения этих обещаний прогресса в принятии северных стран в НАТО не будет.

Как передает Би-би-си, заявленной целью акции Палудана была борьба против усматриваемых им попыток турецкого лидера Реджепа Эрдогана ограничить свободу выражения в Швеции.

Это акция вызвала гнев не только Турции, но и других исламских стран.

Представитель МИД Ирана Нассер Канани назвал произошедшее проявлением исламофобии.

"К сожалению, некоторые европейские страны пользуются свободой самовыражения как предлогом для попустительства действий экстремистских элементов", - сказал он.

А глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил "вечным проклятием" сжегшим Коран в Стокгольме.

"Каждый пожнет ровно то, что посеял, и все причастные к этой мерзкой выходке лица навлекли на себя вечное проклятие. Они это поймут когда-нибудь, но будет уже поздно. Гореть вам в аду, бесы", - написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Сожжение священной книги осудил глава МИД самой Швеции Тобиас Билльстрем.

"В Швеции широкая свобода самовыражения, но это не значит, что шведское правительство, или я сам, поддерживаем выраженные взгляды", - написал он в Twitter.

Стоит отметить, что политик не в первый раз поступает так со священной для мусульман книгой.

В апреле прошлого года Палудан публично сжег Коран в городе Торнбю в Дании, в квартале с преимущественно мусульманским населением. Причем акция была проведена под охраной полиции.

До этого Палудан публично сжег Коран в городе Линчепинг на юге Швеции. Провокация была совершена фактически также под охраной местной полиции.

Возмущенные горожане призвали полицию не допустить провокации со стороны расистского лидера. Однако правоохранители проигнорировали это требование, что вызвало беспорядки в районе.

Протестующие перекрыли дорогу и забросали полицейских камнями.

В Швеции Палудан неоднократно проводил акции по сожжению Корана. Это происходило в различных городах королевства и также под усиленной охраной полиции.