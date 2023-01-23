Анвар Сартаев: Убирать опытных специалистов из армии сегодня преступление

Ветеран Вооруженных Сил Кыргызской Республики и военный правозащитник, полковник в отставке Анвар Сартаев в интервью редакции vb.kg высказал мнение, что необходимо увеличить предельный возраст службы военнослужащих, не затрагивая их право выхода на пенсию.

По его словам, если у военнослужащего стаж достигает 20 лет, и он хочет уволиться - путь увольняется, а если есть желание служить отчизне - дать такую возможность служить дальше.

"Получается государство тратит средства на подготовку высококлассных специалистов, а в итоге опытный офицер, например, только закончивший академию, вынужден увольняться только потому, что ему 53 года. Офицеры обращаются ко мне за помощью, рассказывают, что вот, скажем, наших военных медиков приглашают россияне, обеспечивают их всеми условиями, потому что к этому возрасту человек и профессионально подготовлен и накопил жизненный опыт. А нам самим военные медики - лишние? Или взять работу по допризывной подготовке - у военруков зарплата меньше, чем учителей. А почему не создать все условия для того, чтобы опытные офицеры, прапорщики могли бы стремиться в школу, чтобы поделиться своими знаниями? И какой может быть уровень подготовки допризывников? В нашей сложной международной и региональной ситуации - это просто преступление", - сказал Сартаев.

Военный правозащитник убежден, что опытных офицеров важно ставить на ответственные участки и ценить их.

"Так что пока много противоречий. Важно, чтобы и президент, и правительство выполняли закон - обеспечивали армию всем необходимым, и в то же время вели контроль. Само общество должно понимать важность боеготовности страны: надо спрашивать с президента, правительства и армии: вот мы платим налоги, а вы готовы нас защитить в любой ситуации? А пока такого общественного запроса я не вижу.

Надо проявлять больше уважения к военнослужащим, в, в целом, к силовикам. Почему то все забывают, что когда военнослужащий идет в армию, он теряет некоторые права, привычные на гражданке, но для этого в армии он должен быть защищен и всем обеспечен. Это гарантируют Законы, но они же не исполняются!

У нас, например, в МЧС нет своей поликлиники! Как это может быть? Люди, которые постоянно находятся на острие, всегда готовы прийти на помочь - должны иметь доступ к медконтролю и лечению на постоянной основе" - добавил он.