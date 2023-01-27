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С 2016 года года объемы внешней торговли КР с РУз увеличились в 2,7 раза

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С 2016 года наблюдается тенденция динамичного роста объемов внешней торговли КР с Узбекистаном. За период 2016-2021 гг. объемы внешней торговли Кыргызской Республики с Узбекистаном увеличились в 2,7 раза, в т.ч. экспорт на 44%, импорт – 5,6 раза. Об этом сообщил сегодня 27 января 2023 года в ходе пресс-конференции в Бишкеке заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Канат Абдрахманов.

Как он информировал, рост объемов товарооборота между КР и РУз в 2016 году, в том числе и экспорта связано прежде всего с первичным эффектом от либерализации Узбекистаном внешнеторговой деятельности.

Также Узбекистаном в 2018 году были изменены правила беспошлинного ввоза физическими лицами отдельных видов товаров.

Кабинет министров Узбекистана принял постановление "О внесении изменений в количественные нормы ввоза через автодорожные (пешеходные), железнодорожные и речные пункты пропуска государственной границы Республики Узбекистан физическими лицами отдельных товаров, не подлежащих обложению таможенными платежами".

В связи с чем, без дополнительных сборов товары через автодорожные (пешеходные), железнодорожные и речные пункты пропуска на государственной границе Узбекистана можно провозить не раз в месяц, как ранее, а раз в полгода.

В списке указано 20 видов бытовой и офисной техники. В эту категорию попали бытовая техника (холодильники, морозильники, кондиционеры, пылесосы, стиральные машины, газовые и электрические плиты, телевизоры, микроволновки, электромясорубки, духовые печи, утюги, фены, кухонные комбайны, телефонные аппараты, компьютерная техника, принтеры) и другая техника. Также разрешается беспошлинно ввозить другие виды потребительских товаров до 2 кг каждого наименования в календарный месяц. Однако общий вес этих товаров не должен превышать 10 кг.

Самый высокий показатель внешней торговли отмечен в 2021г. – 497,0 млн.долл. и в сравнении с 2020г. увеличился на 45,3%, в т.ч. экспорт составил 180,1 млн.долл. (рост на 17,7%), импорт – 316,9 млн.долл. (рост в 1,7 раза).

В январе-ноябре 2022г. товарооборот КР с Узбекистаном составил 543,1 млн.долл. и в сравнении с аналогичным периодом 2021г. увеличился на 20,8%, в т.ч. экспорт – 211,8 млн.долл. (рост на 29,7%), импорт – 331,4 млн.долл. (рост на 15,7%).

В товарной структуре экспорта КР в Узбекистан основную долю занимают: топливно-энергетические ресурсы (уголь, нефтепродукты), черные металлы и изделия из них, изделия из керамики, транспортные средства и их части, стекло и изделия из него, разные оборудования и механические устройства, изделия из пластмассы, из гипса, камня, цемента, алюминий необработанный, лесоматериалы, живые животные, картофель, фрукты и орехи и др.

Импортные поступления составляют: продтовары и с/х сырье (овощи, фрукты свежие и переработанные, домашняя птица, злаки, мука, мучнистые кондитерские изделия, напитки и др.), пластмассы и изделия из них, удобрения, фармацевтическая продукция, газ природный, продукция легкой промышленности, изделия из алюминия, меди, стекла, керамики, транспортные средства и их части, электрические машины и аппараты, разные оборудования и их части и др.

Импорт Узбекистана сконцентрирован прежде всего на товары промышленного производства и товары инвестиционного назначения. Отсюда следует, что Кыргызстан может поставлять в Узбекистан только те товары, которые не производятся, либо недостаточны в Узбекистане, в основном продукция промышленного производства. Ранее в Узбекистан поставлялись запасные части к транспортным средствам.

Для дальнейшего развития торгово-экономических отношений КР с Узбекистаном продукция ввозимая из Узбекистана на территорию Кыргызстана должна соответствовать требованиям технических регламентов ЕАЭС. В частности, таким регламентам, как "О безопасности пищевой продукции в части маркировки", "О безопасности упаковки", "О безопасности продукции легкой промышленности" и др., -заключил замминистра.


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URL: https://www.vb.kg/426678
Теги:
торговля, Узбекистан, Кыргызстан
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