Важно не попасть во власть азарта. Гороскоп с 30 января по 5 февраля

Завершение января и начало февраля пройдут динамично, но важно не попасть во власть азарта. Он может привести к неожиданно неприятным последствиям. До воскресенья Луна растёт, а в ночь с 5 на 6 февраля нас ожидает Полнолуние. Неделя благоприятствует реализации продуманных начинаний, регистрации компаний, инвестициям и отправке товара, но важно оценивать риски, а также более тщательно проверять документы.

Овен – предстоит тщательно взвешивать каждый свой шаг, особенно при совершении инвестиций и покупок. Своим чередом могут решаться важные вопросы с руководством и влиятельными людьми. Удастся решить в свою пользу вопросы оплаты труда. Приятные эмоции доставят траты на досуг с близкими людьми или романтический вечер. Сделанные вами для них покупки придутся по душе. А траты, навязанные различными знакомыми и деловыми партнёрами, могут доставить хлопоты и убытки. Вложения в совместные дела могут изрядно опустошить сбережения.

Телец – красноречие проявите в презентации своих идей на деловых переговорах и дружеских встречах, а также в учёбе. Вы сумеете произвести впечатление и претворить свои планы в перспективных проектах, сдать важные тесты. Продуктивно сложатся поездки. В общении с руководством воздержитесь от резких заявлений. В этом случае ваше красноречие может навредить. Сумев выдержать паузу, вы избежите усложнения в общении и сумеете получить необходимую поддержку.

Близнецы – новости могут сбивать столку, а поездки отнимут много времени и сил. Придавая значение общению с людьми издалека, вы можете разочароваться итогом. Сосредоточив внимание на своих интересах и здоровье, вы сумеете не втянуться в водоворот суеты и тревог, и прислушиваясь к своей интуиции, вы удачно решите финансовые вопросы, получите одобрение руководства и необходимые документы. Итогом такого подхода станут улучшение финансового положения и душевное равновесие.

Рак – рассмотрите полученные предложения и примите к сведению советы, которыми щедро с вами поделятся. Они пойдут на пользу деловому сотрудничеству, оживят личную жизнь, изменив формат проведения досуга. Но при тратах денег опирайтесь на собственную интуицию, не полагаясь на чужое мнение. Вложения денег в совместные проекты, а также одалживания денег могут усложнить взаимодействие и привести к финансовым затруднениям.

Лев – камнем преткновения станет обсуждение условий сотрудничества, а также разделение полномочий. Амбиции могут помешать прийти к согласию, а возникшее соперничество усложнит дальнейшее взаимодействие как с деловыми партнёрами, так и руководством. Придерживайтесь уже намеченной стратегии, выполняйте взятые на себя обязательства. Результаты работы окажутся лучше ожидаемых, а потому казна пополнится, и вы сумеете совершить желанные покупки, побаловав себя и близких людей.

Дева – аврал на работе может существенно усложнить жизнь, а потому хорошо подумайте, прежде чем дадите согласие взяться за дополнительные дела. Сконцентрируйте своё внимание на развитии. Неожиданное известие откроет перед вами новые возможности, а потому в вашем графике должно быть время для незапланированных встреч, поездок, участии в различных мероприятиях. Приятно удивит любимый человек своим приглашением.

Весы – полученные новости издалека и приглашения заставят неоднократно поменять свои планы, но играть будет стоить свеч. Благодаря расторопности, вы окажитесь в кругу людей с которыми сумеете реализовать перспективные начинания, а также решить вопросы связанные с учёбой или работой за рубежом. В решении финансовых вопросов наоборот расторопность может навредить. Лёгкие деньги могут остаться только в обещаниях, но потратить на эти обещания вы рискуете вполне реальные деньги. Пополнить казну удастся благодаря работе.

Скорпион – домочадцы и деловые партнёры могут периодически провоцировать конфликты, придираясь к различным мелочам, срывая тем самым на вас своё плохое настроение. Уход от продолжения неприятного разговора, сохранит отношения. Ваши финансовые успехи позволят продолжить инвестиции, совершить удачные покупки, а возможно и сделки с недвижимостью. Всё это изменит в лучшую сторону динамику в отношениях. Незапланированный досуг наполнит жизнь яркими впечатлениями и сгладит шероховатости в общении.

Стрелец – доходы увеличатся, в том числе и благодаря неожиданно возникшей дополнительной работе. Значимое значение будет играть общение и выбор собеседников. Почувствовав скрытое давление на вас и услышав каверзные комментарии, воздержитесь от продолжения диалога, пока он не перерос в конфликт. Вас ждут интересные встречи, обсуждение перспективных дел, получение поддержки в уже начатых проектах и свидания, а потому не стоит тратить своё время на любителей устраивать склоки.

Козерог – промелькнувшая в голове мысль придаст импульс делам, а также ляжет в основу интересного проекта, а потому не спешите отбрасывать её в сторону, засомневавшись в себе. Разговор с любимым человеком поможет разобраться в отношениях, продолжив их на другом уровне. Будьте осторожны в тратах. Поддавшись на рекламу и уговоры, вы можете существенно растратить казну, но с другой стороны появляется возможность увеличить доходы и совершить покупки, если придерживаться собственного мнения.

Водолей – неожиданно пришедшие к вам в голову идеи оригинальны, но не мешкайте с их реализацией. Взяв на себя смелость выступить инициатором новых проектов, а также организатором как деловых, так и развлекательных мероприятий, вы в достаточно быстро достигнете значимых результатов и сумеете поправить финансовое положение, совершить важные покупки. В общении с домочадцами умерьте прыть. Вы можете наговорить много лишнего, что усложнит отношения в доме.

Рыбы – вопреки стараниям интриганов, вы сумеете сохранить доверительные отношения с любимым человеком, а также продолжить общение с друзьями. Делайте то, что считаете нужным, и ваша уверенность поможет справиться с тревогами, возникшими под влиянием многочисленных слухов. Позаботьтесь о здоровье и отдыхе. Достаточно проводя времени дома, вы приведёте нервы в порядок, обдумаете свою тактику и со свежими силами претворите задуманное в жизнь.

Астролог Андрей Рязанцев