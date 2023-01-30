Умный дом в Кыргызстане: что входит в систему, что умеет и как работает

Сегодня реально то, что чайник может вскипеть и без вашего участия. Если раньше это было что-то из области фантастики, то сейчас очень распространено благодаря системе "Умный дом", которую можно приобрести в интернет-магазине ostore.kg.

Вы ушли, но забыли запереть дверь. Вы идёте на работу, и на полпути понимаете, что забыли выключить утюг. Вы на работе, и не можете вспомнить, закрыта ли дверь гаража.

Система поможет сохранять спокойствие в подобных ситуациях и наладить экономическую эффективность, ведь приборы включаются только когда они нужны.

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IP-камеры удобны для мониторинга мест и защиты от взлома, кражи, пожара, затопления и других угроз, на которые нужно быстро реагировать. Сохраненные данные можно использовать в виде доказательств. Камеры помогают следить за периметром дома, будь то автомобиль на стоянке или в гараже, ворота на въезде во двор или лестничные проходы; Датчики движения, открытия, дыма, природного газа. Неважно, подгорел ли пирог или от большой нагрузки начала плавиться розетка, – датчик дыма сообщит о задымлении. Как только датчик движения зафиксирует передвижение, он мгновенно предупредит о незваных гостях пуш-уведомлением на смартфон. Датчик природного газа поможет обнаружить опасную утечку и принять срочные меры. Сирена – по возможностям почти не уступает охранной сигнализации, но стоит гораздо дешевле, не требует ежемесячной оплаты и способна отпугнуть воров. Система срабатывает по датчикам открытия и закрытия или движения, запуская сценарий тревоги: включается громкая сирена, зажигается свет, а вам на телефон приходит уведомление о вторжении. Робот-пылесос даже в ваше отсутствие выполнит сухую или влажную уборку. Представьте, как хорошо возвращаться в чистый дом;

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