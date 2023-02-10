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Футболку Роналду продали за 200 тысяч евро на торгах на помощь Турции

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- Назгуль Абдыразакова
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Футболку известного во всём мире футболиста Криштиану Роналду продали почти за 200 тысяч евро на благотворительном аукционе. Теперь эти деньги пойдут на помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции. Об этом сообщил защитник сборной Турции по футболу Мерих Демирал.

"Все доходы от продажи пойдут в пострадавшие от землетрясения районы", - написал он в своём твиттере.

Кроме того, на аукционе были проданы майки футболистов Пауло Дибалы из "Ромы" и Леонардо Бонуччи из "Ювентуса". В общей сложности за них отдали 50 тысяч евро. Спортсмены сами передали Демиралу свою форму.

Источник:life.ru


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URL: https://www.vb.kg/427101
Теги:
землетрясение, Турция, футбол, Португалия, Помощь
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