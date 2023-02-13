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На счет Минфина КР поступило около 5 млн рублей на помощь Турции

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- Назгуль Абдыразакова
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На сегодняшний день на 10:00 часов, на спецсчет открытый для пострадавших от землетрясения граждан Турецкой Республики поступило 4 млн 958 834,41 сом и 12тыс 550 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в Центральном казначействе Министерства финансов для граждан, пострадавших в результате землетрясения в Турции, открыт специальный единый депозитный счет. Желающие помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия могут перечислить средства в сомах, долларах, рублях и евро на реквизиты счета.

Банк: "Айыл Банк" ААК

ИНН 01803199710084

БИК 135001

ОКПО 30597768

Номер счета: №1350102119900169 "Транзитный счет Министерства финансов Кыргызской Республики (помощь Турецкой Республике)" (сомы, рубли, доллары США, евро)

Код платежа 14411100 - "Текущая помощь";

Назначение: Помощь Турецкой Республике от добровольных граждан и юридических лиц.


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URL: https://www.vb.kg/427179
Теги:
землетрясение, Турция, Кыргызстан, деньги, Помощь, Министерство финансов
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