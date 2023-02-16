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В Китае впервые в мире подготовили белок-ищеек для борьбы с наркотиками

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- Нина Ничипорова
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Группа специалистов-кинологов Управления общественной безопасности Чунцина подготовила первых в Китае белок-ищеек для борьбы с наркотиками. Сообщает газета "Жэньминь жибао"

Для тренировки были отобраны шесть белок вида Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris), которые уже прошли соответствующие проверки и были официально засвидетельствованы в научно-исследовательских учреждениях.

"Оказывается, у белок невероятно острый нюх! Просто раньше мы не очень хорошо разбирались в дрессировке грызунов", – сообщил ведущий дрессировщик Управления общественной безопасности Чунцина Инь Цзинь.

По его словам, разработанная специалистами-кинологами Управления общественной безопасности Чунцина программа по обучению собак-миноискателей показала отличные результаты при дрессировке грызунов.

Белки-ищейки способны очень быстро учуять наркотики, они отличаются от служебных собак небольшим размером и ловкостью движений, благодаря чему больше подходят для поиска запрещенных веществ в таких местах, как склады, пункты выдачи заказов или в местах на возвышенностях. Белки, которые обнаружили наркотики, начинают скрести подозрительный для них объект, таким образом, сообщая своим коллегам-полицейским о возможном наличии запрещенных веществ.


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URL: https://www.vb.kg/427267
Теги:
борьба, Китай, наркотики, собаки, безопасность, поиски
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