Венгерская компания сняла видеоролик о меде КР, как лучшего меда в мире

Венгерская компания сняла видеоролик о меде Кыргызстана, как лучшего меда в мире. Об этом сообщает Венгерско-Кыргызский Фонд развития.

По ее данным, 14 февраля в рамках проводимого Венгерско-Кыргызского Форума в Будапеште был презентован видеоролик, повествующий об истории венгерской семейной компании - производителей мёда Fulmer Apairy, которые за поиском лучшего мёда в мире направились в Кыргызстан, объездили всю страну и отыскали наилучшее для этого места - Токтогульский район, Джалал-Абадской области.

Построили там глэмпинг лагерь и произвели лучшей в мире мёд.

Таким образом, компания-автор видеоролика Fulmer Apairy уже начала рекламную компанию по продвижению и продаже меда на территории Венгрии и всего Европейского Союза в целом, продвигая бренд Кыргызстана, как места где производится лучший мёд в мире.