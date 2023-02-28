В Минприроды КР наводят порядок в лицензионных делах недропользователей

Кому в Кыргызстане был выгоден бардак в лицензионных делах недропользователей, который длился годами? Таким вопросом мы задались, когда посетили Управление экспертной, разрешительной, лицензионной документации Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

Дело в том, что нынешним сотрудникам данного управления в буквальном смысле слова приходится разгребать завалы, оставшиеся им в наследство от прежних ведомств.

По словам начальника управления экспертной, разрешительной, лицензионной документации Минприроды КР Нурзат Жоокаевой, их команду сформировали для этой цели в мае 2022 года.

"В 2020 году еще Динара Асиевна неоднократно говорила прежнему руководителю Департамента геологии и недропользования при Минприроды КР, что нужно привести в порядок все лицензионные дела и надо выдавать лицензии строго по очереди. После него другому руководителю также были даны эти указания, но все безрезультатно. Потом Динара Асиевна сказала, что берет этот вопрос под свой личный контроль и по этой причине создала нашу команду.

То есть в нашем ведении сейчас находятся такие документы, как разрешения, лицензии и заключения экспертизы. И чтобы все документы проходили через единое окно мы разработали единую форму по подаче заявок на лицензию, экспертизы и разрешения. Кстати, что нас удивило, раньше не было никакой единой формы по подаче заявок.

Свою работу мы начали с аналитики недропользования и выявили ряд недостатков. Во-первых, очень в плачевном состоянии находились и находятся лицензионные дела. В лицензионных делах должна быть сама заявка, к которой прилагаются ряд документов. После этого подается лицензионное соглашение. И все эти документы должны собираться в одно дело. Проще говоря, на недропользователя заводится лицензионное дело и ежемесячно он должен оплачивать сбор за удержание лицензии (СУЛ). Кроме этого, недропользователь должен открыть рекультивационный счет и это информация обязательно должна быть подшита в его деле. Также он должен оплатить бонусы и это опять же должно быть подшито в деле.

Что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день у нас 2433 действующих лицензионных дел, из которых определенное количество имеют серьёзные нарушения. Где-то в 2014 году в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования КР была внедрена программа АИС "Недра", в которую недропользователи должны были включить все лицензионные дела, то есть проводить регистрацию через эту программу: вбивать оплату, подавать заявки и так далее. Но этого не делалось. В итоге в 2017 году они перестали вести эту программу и перестали ее заполнять. И было непонятно, какие лицензии действующие и какие с истекшим сроком. По сборам за удержание лицензии (СУЛ) долг составляет более 12 млрд сомов.

Документы подшиты как попало, многой информации просто нет. Есть такие квитанции, на которых вообще не видно никакой информации. А некоторых квитанций и вовсе нет. Есть такие лицензионные дела, где квитанции не совпадают с номером лицензионного дела, а в некоторых либо не видны записи, либо просто заполнены от руки без указания каких-либо данных. То есть наше управление весь 2022 год занималось именно этой работой", - рассказала vb.kg Нурзат Жоокаева.

Глава управления предположила, что, возможно, кому-то был выгоден этот полный бардак.

"Сейчас мы все это приводим в порядок. С какой целью поощрялся этот хаос непонятно, но, возможно, чтобы никто ничего не проверял. Так что нам приходится, буквально, по бумажкам все собирать. Те или иные документы одного недропользователя мы иногда находим в папках других недропользователей.

Кроме этого, аннулированные лицензии, начиная с 2007 по 2020 года, должны были быть переданы в архив, но этого не делалось и все они накапливались годами. В итоге здесь они накапливались вперемешку в действующими лицензиями. При этом, даже среди аннулированных находили действующие. Чтобы все это привести в порядок мы создали отдел формирования и учета лицензионных дел Минприроды КР. И мы начали с того, что мы все эти аннулированные дела собрали, привели в порядок и теперь вот только будем сдавать в архив", - отметила она.

Заведующая отдела формирования и учета лицензионных дел Минприроды КР Роза Дыйканбаева добавила в разговоре с vb.kg, что аннулированные дела лежали везде: в коробках, на полках и даже на подоконниках.

"Такое ощущение, что это был специально созданный хаос. В первую очередь мы отделили действующие от аннулированных. Многие документы, которые должны были быть подшиты в делах, лежали в коробках. Также там находились и другие документы. То есть работа по формированию лицензионных дел, практически, не велась. Внешний вид лицензионных дел вы сами можете убедиться: в них почти нет никакой хронологии. Чтобы найти какой-либо документ, нужно перелистать все папки. Нет какой-либо описи дел. Многие документы, включая лицензии, просто отсутствуют", - сказала она.