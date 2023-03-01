Игорь Маслов о школах, официальном языке и важных проектах РФ в КР

Начальник управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов рассказал в эксклюзивном интервью VB.KG о важных совместных проектах России и Кыргызстана, будущем официального языка и строительстве школ.

Стратегические проекты и деятельность РКФР

По словам Игоря Маслова, Кыргызстан - не только братский для России народ, но и стратегический партнер.

"Несколько дней назад состоялось заседание Российско-Кыргызского фонда развития. На нем одобрены два крупных проекта: строительство Цементного завода и малых ГЭС. На эти нужды выделено 89 млн. долларов. Для нас очень важно, чтобы не просто осваивались деньги, а создавались реальные производства, объекты, которые будут приносить реальный экономический эффект. При этом и президент КР, и глава кабмина признали, что РКФР работает эффективно. Работа системы налажена, и это большая заслуга руководителя фонда Артема Новикова и всей команды фонда.

Строительство школ

Как отметил Маслов, что касается строительства учебных заведений в КР, то распоряжение с российской стороны подписано. Деньги на это уже заложены в бюджет РФ

"29 марта в Кыргызстан приезжает российская делегация во главе с Алексеем Оверчуком. В этом году начинается строительство трех школ: в Бишкеке, Караколе и Баткене. Поскольку это типовой проект, их строительство займет около двух лет. Нам важно, чтобы школы были сданы в срок и были качественно возведены. Также мы осмотрим площадь, где будут строиться школы: они должны быть в пределах доступности для детей, а не за полтора-два часа езды. Это главное условие. Также немаловажно, чтобы были вовремя подведены все коммуникации. Но за это несет ответственность кыргызская сторона", - пояснил Масалов.

Он подчеркнул, что президент Садыр Жапаров держит этот вопрос на личном контроле. И если есть какие-то проблемы, они решаются оперативно.

"При этом те 500 млн. долларов, которые заложены на эти нужды, будут направлены не только на строительство учебных заведений, но и на их функционирование. Ведь эти школы будут оборудованы не только спортивными площадками и компьютерными классами, но и методической литературой. Работать школа будет по российским стандартам и предполагает, что российское финансирование будет использоваться в том числе и на зарплаты педагогам. Направляться в школы будут не только учителя из РФ, но и местные педагоги. Для этого будут работать программы повышения квалификаций. Для нас важно, чтобы педагогические кадры Кыргызстана имели возможность работать здесь, а в стране создавались рабочие места", - заявил Игорь Маслов.

Учебные пособия

Представитель РФ подчеркнул, что они осведомлены о проблеме нехватки учебных пособий и книг в Кыргызстане.

"Поэтому мы систематически их поставляем в страну. Также поддерживаем различные фонды, которые занимаются открытием Домов русской книги в КР, плотно работаем с Россотрудничеством. Если есть потребность в учебниках или книгах, эту информацию надо передавать нам, в посольство РФ в КР, и мы будем решать эти вопрос", - пояснил Игорь Венедиктович.

Углубление сотрудничества-2023

Маслов рассказал изданию, что новые проекты между КР и РФ инициируются постоянно. Сфера - от энергетики до силовых ведомств.

"Сейчас сложно назвать ведомство, с которым мы не сотрудничаем или не имеем партнерских отношений. Причем это проекты от гуманитарной до образовательной сферы", - поделился Маслов.

Статус официального языка в Кыргызстане

Курс на поддержку официального языка в КР продолжится. Об этом говорит тот факт, что кыргызское руководство и президент Садыр Жапаров не просто попросили построить школы, а на 1200 человек каждая, сказал он.

"В них обучение будет вестись на русском языке и по российским стандартам. Если бы официальная позиция Бишкека была направлена на ущемление официального языка, то вряд ли было бы такое решение со стороны политического руководства страны", - добавил Игорь Маслов.

Также сегодня Игорем Масловым, но уже в рамках пресс-подхода к журналистам, было озвучено, что сегодняшнее мероприятие – только часть той программы, которая реализуется по решениям президентов двух стран.

"Сегодня вы присутствовали на передаче 40 спасательных цистерн. Это техника предназначена для работы в сельской и труднодоступной местности. Примерно в ноябре этого года будет выполнена вторая часть договоренностей - передан спасательный вертолет. Только эта программа по линии МЧС стоит 20 млн. долларов. Вертолет МИ-8 делается специально для работы в горных условиях. Здесь нужен вертолет, способный не только летать под облаками, он должен быть готов проводить спасательные работы на больших высотах. И мы следуем тем техническим характеристикам, которые заложили нашим специалистам ваши", - сказал он.

Он также акцентировал внимание на том, что РФ взаимодействует с кыргызскими коллегами по всем линиям. Есть и программы грантовой поддержки.

"У вас случилась в прошлом году беда в Баткене, и нами было выделено 10 млн. долларов на восстановление социальной инфраструктуры, пострадавшей в ходе конфликта. Есть программы Евразийского фонда стабилизации и развития. И если в прошлом году было выделено на различные проекты 80 млн. долларов, в этом будет выделено еще", - заключил Игорь Маслов.

Напомним, сегодня, 1 марта, на Старой площади в Бишкеке прошло мероприятие по передачи спецтехники, переданной Россией в рамках договоренностей между Кыргызстаном и Россией.