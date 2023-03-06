Акция к 8 Марта в O!Store - платите за 2 аксессуара, третий в подарок!

Магазины O!Store готовятся к празднованию 8 Марта и радуют своих клиентов суперакцией.

Только два дня – 7 и 8 марта – каждый покупатель, который купит два аксессуара, получит третий в подарок!

Сделайте не только приятный, но и экономичный подарок любимым женщинам, учителям, коллегам, тем, кто вам по-настоящему важен. Ассортимент магазина порадует самых взыскательных дам:

фитнес-браслеты для тех, кто следит за своим здоровьем и физической формой; умные колонки помогут создавать нужное настроение; деловые рюкзаки в лаконичном или ярком дизайне для тех, кто ценит практичность и комфорт; а ещё беспроводные наушники, красивые чехлы и защитные стекла, зарядки и пауэрбанки для тех, кто не представляет свою жизнь без современных девайсов.

Если вы присмотрели в подарок солидный смартфон, часы или смарт-товар для дома, помните о том, что возможна покупка в рассрочку до 9 месяцев без процентов банка и первоначального взноса. Работает бесплатная доставка по Бишкеку.

Приходите в O!Store за праздничным настроением – подарки найдутся всем!

Акция "2+1" действует во всех магазинах O!Store, количество товара ограничено. В акции участвуют аксессуары стоимостью до 1000 сомов, при этом стоимость подарочного аксессуара не может превышать стоимости одного из купленных аксессуаров, но может быть равна наименьшей сумме купленного аксессуара. Дополнительную информацию можно получить на сайте ostore.kg или по номеру 0705 007 000.

Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР № 037.

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