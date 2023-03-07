В аэропорту задержали контрабандную ювелирку на сумму около 4, 5 млн сомов

23 февраля 2023 года примерно в 03:00 часов, при прохождении зоны таможенного контроля, пассажирами авиакомпании "Turkish airlines" следующие рейсом "Стамбул-Бишкек", были задержаны две гражданки Республики Узбекистан "К.С.Ш." и "Т.С.А." по факту сокрытия от таможенного контроля золотых ювелирных изделий общим весом 1, 040 кг. Об этом сообщает пресс-служба таможенной службы.

По ее данным, среднерыночная стоимость задержанных золотых ювелирных изделий составила 4 264 369 сомов. Государству причинен ущерб на общую сумму 950 614 сомов.

Факты зарегистрированы в АИС ЖУИ ЕРП, материалы переданы в Генеральную прокуратуру для принятия решения в соответствии с законодательством КР.