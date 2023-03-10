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Дональд Лу: США ведут разговор о поставках средств для обороны странам ЦА

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- Светлана Лаптева
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Страны Центральной Азии, ранее входившие в состав Советского Союза, обеспокоены возможностью снижения поставок российских вооружений из-за ситуации на Украине, США ведут с ними разговор о возможности приобретения средств для обороны. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу на слушаниях в комитете по международным отношениям Сената Конгресса США, сообщает ТАСС.

"У нас замечательное партнерство со странами Центральной Азии в этой сфере, - сказал он, отвечая на вопрос про перспективы развития оборонного партнерства между США и центральноазиатскими странами. - Исторически этот регион был весьма чувствителен к действиям иностранных военных, но наши программы партнерства очень успешны во всем регионе. Что касается взаимодействия в сфере безопасности, то все мы знаем, что Россия потребляет много военного снаряжения и боеприпасов на Украине. Ей будет трудно восстановить свои собственные запасы и тем более осуществлять экспорт в другие страны".

"Это критически важно для стран Центральной Азии, которые полагаются на российские вооружения для защиты границ. Страны, рядом с которыми Афганистан, могут неожиданно столкнуться с дефицитом самолетов или патронов. Это вызывает у них сильную обеспокоенность. Мы обсуждаем с ними, где они могут достать оборонительные средства: у нас, у Южной Кореи или Японии", - добавил он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 28 февраля в Астане принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии в формате С5+1, представляющем собой многосторонний механизм взаимодействия между Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией, Узбекистаном и США, который был создан в 2015 году для обсуждения региональных вопросов в сферах экономики, экологии и безопасности. После этого Блинкен посетил отдельно еще несколько стран региона.


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URL: https://www.vb.kg/427848
Теги:
США, Центральная Азия
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