На пороге выборов: могут ли в Казахстане повториться январские беспорядки?

2 января 2022 года самой горячей точкой на постсоветском пространстве стал Казахстан. Стихийные манифестации граждан, разозленных дороговизной сжиженного газа, переросли в национальную трагедию. Сотни убитых и раненых, пылающие города. Пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин. Экономический ущерб государству составил миллиарды долларов.

Тогда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал трагические события беспрецедентным актом агрессии и посягательством на государственность. Глава государства объявил произошедшее террористической атакой, в которой участвовали боевики из центральноазиатских стран, включая Афганистан.

Задержания прошли по горячим следам, и к середине января, по сообщениям казахстанских СМИ, в следственных изоляторах находились 524 человека. Расследование проводилось по 494 уголовным делам, из них 44 дела - по статье о терроризме, 15 - за убийства. По административным делам задержали почти 2 тыс. человек, около 800 получили штрафы.

Токаев обещал, что власти Казахстана сделают все возможное, чтобы январские беспорядки не повторилась. Однако у ряда экспертов существуют опасения по этому поводу. Беспокойства нарастают в преддверии внеочередных выборов депутатов Мажилиса, которые назначены на 19 марта 2023 года.

По данным источника в правоохранительных органах Казахстана, некоторым организаторам "Кровавого января" удалось не только избежать правосудия, они и сейчас продолжают свою "работу", находясь за пределами республики.

Одна из них гражданка Республики Казахстан Бибугуль Хасенова, известная в России как "королева Азии". Еще в 2014 году Хасенова организовала преступную группировку, которая промышляла незаконной перевозкой нелегалов. В ее ОПГ состояли граждане Таджикистана, Казахстана, России и Кыргызстана. Троих преступников 7 лет назад удалось задержать после очередной попытки отправить из Казахстана в Россию группу мигрантов. Все они были осуждены. А вот главаря банды - "королеву Азии" так и не нашли.

По информации источника, Бибигуль Хасенова непосредственно замешана в событиях "Кровавого января". Женщина занималась "поставкой" радикально настроенных граждан соседних государств. После трагических событий "королеве Азии" удалось покинуть территорию Казахстана благодаря помощи нечистых на руку сотрудников Комитета национальной безопасности РК и полицейских.

Но самое страшное, что "бизнес" Хасеной продолжает процветать. Радикалы и экстремисты попадают в Казахстан по налаженным каналам "королевы Азии". В республике они примыкают к спящим террористическим ячейкам. Чаще всего радикалы оседают на севере республики: Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областях. Не исключено, что участники террористических бандформирований ждут сигнала, чтобы в очередной раз "поджечь" страну. Однако в КНБ и на этот раз наступают на те же грабли. Президент Казахстана в 2022 году уже обвинял Комитет национальной безопасности в игнорировании критической угрозы терроризма. Неужели опять?

Власти Казахстана уверяют, что страна взяла новый курс развития в политическом, экономическом, внешнеполитическом многовекторном направлениях. В стране также твердо намерены расширять и укреплять сотрудничество со странами Евросоюза. А для этого крайне важно, чтобы в республике была стабильность, правопорядок и спокойствие.