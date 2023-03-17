СНГ согласовали проект совместных мер по борьбе c преступностью в 2024-2028

Эксперты стран СНГ согласовали проект межгосударственной программы совместных мер по борьбе с преступностью на 2024–2028 годы, сообщила пресс-служба Исполнительного комитета Содружества.

Дополнительное заседание экспертной группы по согласованию проекта межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2024–2028 годы состоялось 14 марта в штаб-квартире Содружества Независимых Государств. В ходе заседания участники встречи с учетом поступивших от государств поправок доработали документ и завершили процедуру его согласования на экспертном уровне.

В заседании участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Заместитель генсека СНГ Даурен Абаев на открытия заседания отметил, что проект межгоспрограммы нацелен на дальнейшее совершенствование сотрудничества государств и органов СНГ в борьбе с преступностью.

"Особое внимание в проекте уделено вопросам проведения согласованных межведомственных, оперативно-профилактических мероприятий, продолжению практики участия в совместных учениях, тренировках, обмену упреждающей информацией в сфере борьбы с преступностью", – отметил Даурен Абаев.

Согласованный проект программы будет рассмотрен на очередном заседании совета глав государств СНГ.

Источник: az.sputniknews.ru