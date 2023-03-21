Готовимся к лету: упражнения, которые можно выполнять на площадке во дворе

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Запрыгивание

Начните с прыжков на месте, поднимая колени выше бедер и двигая руки вверх и вниз в такт прыжкам. Затем, сделайте короткий бег на месте, чтобы получить более быстрый ритм. Далее, начните выполнять прыжки, когда ваши колени поднимаются выше бедер, внезапно сгруппируйте их, чтобы тело стало выше земли. После приземления, быстро повторите прыжок. Увеличивайте скорость и частоту прыжков, чтобы усилить тренировку. В будущем, можно выполнять упражнение не только в воздухе, но и с использованием лавочки или тумбы.

Классические подтягивания

Подтягивания - это упражнение, которое требует силы в руках и спине, поэтому оно может быть трудным для начинающих. Вот некоторые шаги для выполнения подтягиваний:

1. Повисните на перекладину, держа ее ладонями в направлении лица, расположив руки шире плеч.

2. Сжимая лопатки, начните подтягиваться, задействовав мышцы рук и спины.

3. Поднимайте тело вверх, используя только мышцы рук и спины, пока ваш подбородок не достигнет высоты перекладины.

4. Задержитесь на вершине движения на несколько секунд, затем медленно опуститесь вниз до начальной позиции.

5. Повторяйте упражнение в соответствии с вашими целями и уровнем физической подготовки.

6. Если вам трудно выполнить подтягивания, начните с помощью дополнительной опоры.

7. Постепенно увеличивайте количество повторений и нагрузку, чтобы усилить мышцы рук и спины.

Горизонтальные подтягивания

Советы, которые помогут выполнить данное упражнение:

1. Найдите горизонтальную перекладину или брусок на уровне вашей груди.

2. Встаньте рядом с перекладиной на расстояние вытянутых рук.

3. Поднимите себя на уровень перекладины, положив руки на нее, так чтобы ваше тело было параллельно земле.

4. Руки должны быть на ширине плеч, пальцы должны смотреть в сторону вас.

5. Вдохните и начните опускать тело, согнув руки в локтях, пока ваша грудь не приблизится к перекладине.

6. Выдохните и начните поднимать тело, напрягая мышцы рук и спины.

7. Повторите этот процесс 8-12 раз.

8. Если вы новичок, можете начать с помощью низкой платформы, чтобы делать упражнение легче. По мере улучшения ваших навыков, вы можете увеличить угол наклона тела до положения, параллельного земле.

Приседания на одной ноге

Приседания на одной ноге - это эффективное упражнение для укрепления нижней части тела и повышения равновесия. Вот как выполнить это упражнение:

1. Встаньте на левую ногу, держась рукой за любой объект для равновесия.

2. Разместите правую ногу на уровне колена левой ноги.

3. Начните медленно сгибать колено на левой ноге, как при выполнении обычных приседаний.

4. Опускайтесь, пока ваше сгибающееся колено не достигнет угла в 90 градусов.

5. Задержитесь на несколько секунд внизу, затем медленно вернитесь назад в исходное положение.

6. Повторите упражнение на левой ноге несколько раз, затем смените ногу на правую и повторите.

7. Когда вы будете уверенны в своем равновесии, добавьте дополнительный вес, например гантели или бутылку с водой.

8. Постепенно увеличивайте количество повторений для каждой ноги, чтобы усилить нижнюю часть тела, улучшить равновесие и увеличить выносливость.

Отжимания

Техника очень простая:

1. Найдите удобную поверхность для отжиманий: это может быть пол, лавка или другой объект.

2. Встаньте на все четыре конечности, вытянув руки вперед так, чтобы они были чуть шире плеч.

3. Согните руки в локтях и опустите грудь практически до поверхности, на которой вы собираетесь выполнять упражнения.

4. Выдохните, протянув тело вверх и выпрямив руки.

5. Вдохните, опуская тело к поверхности, и снова выполняйте отжимания.

6. Повторите упражнение 8-12 раз, отдыхая в течение 30 секунд между сетами.