СМИ: Кадровые перекосы политики Кыргызстана

Занимательную статью опубликовало издание Asia-today.news. Его авторы проанализировали деятельность тех, кто в Кыргызстане попадает под понятие "кадровый голод". Вот только их действия, по данным СМИ, на политической арене якобы приносят часто больше вреда, чем пользы. Впрочем, это мнение журналиста и оно вполне может быть ошибочным. Судить самим читателям.

По словам авторов издания, сегодня в окружении президента Кыргызстана имеются весьма неоднозначные кадры, чьи действия на политической арене могут расценить двояко.

"Первый среди них - министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев. Ведь его действия и слова имеют большое значение на внешнем уровне. Через считанные недели он отметит свой 60-летний юбилей. Из официальной биографии известно, что Ж.Кулубаев окончил Московский военный институт и Дипломатический институт МИД Китая. До своего назначения на пост заведующего отдела внешней политики администрации президента КР в августе 2021 года, он был послом Кыргызстана в Казахстане. В апреле 2022 года – он уже занял пост главы внешнеполитического ведомства. Получается, что он также вскоре отметит свою первую годовщину в качестве министра", - отмечают они.

За этот год Кулубаев успел заработать неоднозначную репутацию. Если внешнеполитическое направление – это результат также деятельности высшего руководства страны, то вот внутри ведомства – уже больше его "заслуга". Как простые граждане КР, так и трудовые мигранты крайне недовольны работой МИД КР. Перечень претензий весьма обширный и один вытекает из другого.

"Начнем с того, что не раз в социальных сетях кыргызстанцы в России жаловались на работу дипломатов. Все прекрасно помнят о пьяных выходках дипломатов из КР за рубежом, в том числе даже в здании ООН. Однако руководство МИД не реагирует на такие факты, а также не принимает соответствующих мер по таким случаям, позорящим весь Кыргызстан. В качестве одного из вопиющих таких фактов, которое имело место недавно, ноту МИД России по факту пьянства одного из консулов посольства Кыргызстана в России. Министр проигнорировал сей факт. Среди представителей кыргызских диаспоральных организаций в России скандальные "похождения" консула вызывали бурные обсуждения. Что удивительно, консул, несмотря на такие вопиющие нарушения кыргызского и иностранного законодательства, благополучно завершил свою служебную командировку в посольстве Кыргызстана и после возвращения был с повышением назначен на должность директора ключевого Департамента МИД КР. Как потом выяснилось, оказывается, что он является не только односельчанином главы МИД, но и его родители дружат семьями", - подчеркивается в статье.

Вторым издание отметило Суйунбека Касмамбетова. Сегодня он занимает должность Государственного секретаря КР. До этого был руководителем аппарата и администрации президента Кыргызской Республики. Под его руководством был создан этот гибрид – объединенная администрация президента и аппарата правительства. В свое время – летом 2021 года он заявлял прессе, что "цель создания Администрации президента – создать государственный аппарат, способный быстро и эффективно организовать координационную работу".

"Он известен своим неким чиновничьим долгожительством. Он начинал работу по идеологии еще на закате СССР. И почти сразу попал в парламент, откуда все эти годы не выходил. Был и при Акаеве, и при Бакиеве, Отунбаевой и Атамбаеве. Сегодня он занят продвижением антироссийской политики и повестки. С его подачи уже поднимался вопрос о сокращении позиций русского языка в Кыргызстане. Касмамбетов также педалирует тему Уркуна – событий 1916 года, которые подаются как геноцид кыргызов в псевдоисторических материалах, подготовленных, например, структурами Запада. Тем же "Фонд Сороса - Кыргызстан", например. С которыми, судя по всему, все еще сохраняет связи. Он также является одним из лоббистов законопроекта "О реабилитации жертв репрессий за свои политические взгляды в 1922–1939 годах", практически поставившего общество на грань раскола", - говорится в материале издания.

Нурлан Шакиев – действующей спикер ЖК. В конце правления Бакиева он стал руководить государственной телерадиокомпанией. После бегства своего патрона из Кыргызстана, остался на плаву благодаря землякам из партии "Ата-Журт". Был назначен по партийной квоте министром культуры, где пробыл буквально год. Следующим его этапом карьеры на целых шесть лет стало кресло директора региональной телекомпании "2 канал", сегодня известной как New TV. О себе напомнил в 2019 году, когда к очередной годовщине рождения Курманбека Бакиева запустил в эфир фильм о нем. Что вызвало большой резонанс и бурю негатива от кыргызстанцев.

"В ЖК Шакиев был избран по одномандатному округу от своего родного Аксыйского района Джалал-Абадской области и сразу же вошел депутатскую группу "Мекенчил". Придя на должность, показал всю свою сущность разрушителя мира и спокойствия – начал озвучивать идеи дерусификации Кыргызстана, переименования населенных пунктов. Кроме того, Шакиев требует вне зависимости от целесообразности перевода всего делопроизводства парламента полностью на государственный язык, игнорируя Конституцию страны, регламент самого Жогорку Кенеша, где четко прописаны равные позиции кыргызского и русского языков", - добавляют авторы.

Однако, по их мнению, Шакиев проявил свою недальновидность, что вызвало неприятие у ряда политических сил Кыргызстана. И сегодня последние начали подготовку по смещению Шакиева с должности спикера ЖК с заменой на более адекватного человека…