MBANK. Семь часов бессмысленного ожидания ответа в чате поддержки

В редакцию vb.kg обратился читатель, который высказал претензии в адрес банка "Кыргызстан". Ниже текст его сообщения:

"Есть такой электронный кошелек MBANK. Недавно они поменяли эмблемку и теперь с главного экрана приложения гордо заявляют, что они "первый цифровой". Где и как было добыто это лидерство в банке "Кыргызстан" умалчивают. Видимо, это было первенство на самый долгий ответ клиентской службы поддержки. О ней, кстати, и поговорим.

Появилась у меня необходимость открыть в MBANK виртуальную карту в рублях. В условиях есть пункт, который мне не понятен. Что в этом случае делает любой клиент банка? Верно, уточняет информация. Вот и я обратился в чат поддержки "эмбанка". Сделал скриншот, заботливо обвел в редакторе интересующую меня информацию, отправил в чат. И стал с нетерпением ждать ответ. Прошло 15 минут, полчаса, через сорок минут ожидания решил напомнить о себе. Т-И-Ш-И-Н-А. Ситуация патовая. Рублевая "виртуалка" нужна, но открывать её, не выяснив всех условий для меня неприемлемо. Я привык к тому, что все что касается денег, должно иметь четкую и ясную информационную структуру. А здесь получить разъяснения невозможно, MBANK игнорирует. Чувствую себя отвратительно. Вроде солидный банк, с историей (не без темных пятен, но какую – никакую проверку временем банк "Кыргызстан" прошел), и такое наплевательское отношение к клиенту.

Через три часа сорок минут получаю сообщение, в котором "эмбанк" уведомляет меня, что они были заняты и не успевали мне ответит, и самое главное спрашивает решен ли мой вопрос? Как же он будет решен, если вы почти 4 часа молчали? Пишу об этом в чат, и что вы думаете? Снова три часа полного безразличия к клиенту. Потом опять приходит сообщение, мы были заняты, вы как там, проблему еще не решили? В этот раз я не стал ничего отвечать, твердо пообещав себе, что как только на рынке появится достоянная альтернатива, с большим удовольствие отправлю иконку приложения "мбанк" в "корзину".

Во всей этой истории меня больше всего пугает возможный сценарий, в котором мне нужно будет скорректировать платеж, отправленный по ошибке не туда куда было нужно. Или сообщить, что к моим деньгам получили доступ мошенники. В обоих вариантах скорость коммуникации между клиентом и банком будет иметь первостепенное, решающее значение. А в случае общения с "мбанком", после трехчасового ожидания клиент получит сообщение: "Ну, что там у вас? Проблема решена?". На что можно будет смело ответить: "Да. Проблема решена. Нет денег - нет проблем. No money no problem".

Подведу итог. Если вы разделяете убеждение, что оперативная поддержка клиентов при использовании банковских карт или электронного кошелька может быть критически важной для сохранности ваших денег, или элементарного удобства, то я настоятельно рекомендую вам воздержаться от использования MBANK".