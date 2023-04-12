"Тойбоссовцы" сами себе "подложили свинью"?

Один из руководителей компании "Тойбосс" Мырзабек Орумбаев на прошедшей пресс-конференции вновь заверил кыргызстанцев в том, что никакой свинины в их продукции нет. Ранее в пресс-релизе компании так и было сказано, что информация по поводу наличия свинины в колбасе - неправда. Ничего не скажешь, все просто и убедительно.

"Мы разбираемся в сложившейся ситуации. Уже удалось выяснить, что в России образцы были изъяты на Алтае, но здесь важно понимать, что мы напрямую на Алтай свою продукцию не отправляем. Мы напрямую экспортируем свою продукцию в Новосибирск и Москву и качество этих поставок мы можем гарантировать. Далее наша продукция перевозится по России другими компаниями, поэтому "Тойбосс" не может гарантировать, что все требования к перевозке ими соблюдались в полной мере", - сказал Орумбаев на встрече с журналистами.

То есть проще говоря, по словам колбасника, вполне могут быть виноваты перевозочные компании в России, которые, так сказать, подложили свинью.

Сегодня стало известно, что Минсельхоз проверил продукцию компании и также не выявил наличие свинины.

"Результаты пяти анализов готовы: ДНК свиньи в них не обнаружено. Руководство департамента ветеринарии вылетело в Россию для проведения переговоров", - заявил сегодня на заседании ЖК замглавы ведомства Мурат Раматов.

Надо отметить, что в мировой практике были подобные ситуации. В той же России также не обходилось без скандалов, когда из-за банальной жадности коммерсантов, другого слова здесь и не подберешь, выявляли свинину в халяльной продукции. Вообще динамично развивающийся рынок продукции халяль за последнее время в какой-то степени начал себя дискредитировать.

Конечно, все эти бесконечные опровержения и повторные анализы продукции "Тойбосс" необходимые шаги, но достаточны ли они? Может следовало по примеру известных брендов отозвать всю продукцию до выяснения всех обстоятельств. Так было бы честно и справедливо перед потребителями, что само по себе соответствует канонам ислама. По крайней мере подобные поступки вызывают уважение у клиентов. "Значит не жадные, значит в первую очередь думают о своих клиентах", примерно так думают простые покупатели.

И это дает результат. Помнится, один крупнейший в мире производитель напитков отозвал с американского рынка 22 000 стеклянных стаканов с фирменным дизайном только потому, что в составе краски был обнаружен канцерогенный кадмий. При этом в самой компании заверили потребителей, что концентрация этого вещества была незначительной и не представляла никакого вреда для здоровья клиентов, но ведь все равно отозвали. При этом продажи фирмы не только не упали, но возросли многократно.

Другая компания отозвала всю партию бургеров только потому, что в двух бургерах обнаружили пластиковые предметы. А ведь тоже могли сказать, что виноваты кто угодно: продавцы, поставщики, уборщицы и так далее, но только не они. Также могли прилюдно съесть всю партию либо отравить на анализ, чтобы люди убедились в их непорочности и святости. Но ведь избрали самый дорогостоящий путь.

Можете назвать подобные поступки маркетинговым шагом, но ведь надо признать, что это работает. Может такие фирмы и потому считаются лучшими, что не боятся идти на убытки в интересах своих клиентов. Не мешало бы и нашим отечественным производителям поучиться у лучших.

P.S. Вообще вся это крикливая шумиха в прессе, правительстве и Жогорку Кенеше, которую создала компания "Тойбосс", может больше вреда принести, чем пользы. Так сказать, что-то вроде антирекламы. Мало того, что все эти мероприятия дорогостоящи, так еще может вызвать обратную реакцию, а именно потерю российского рынка. Вот уж действительно сами себе подложили свинью.