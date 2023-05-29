Погода
$ 87.50 - 88.15
€ 93.94 - 94.94

Набирайтесь сил и больше отдыхайте. Гороскоп с 29 мая по 4 июня

193  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вот и подходит к завершению календарная весна, передавая бразды правления лету. Последние числа мая и первые дни июня будут проходить при растущей Луне, благоприятствуя развитию новых дел, а уже в завершении недели, 4 июня состоится первое летнее Полнолуние. В течение недели не поддавайтесь на авантюрные и рискованные предложения. Слишком заманчивые условия инвестиций и сотрудничества могут привести к просчётам и потерям. Будьте внимательны при оформлении документов, поскольку повышен вероятность опечаток, а также при подписании договоров, в них могут быть скрытые невыгодные условия. Неделя располагает к романтическим путешествиям, свиданиям. А лунные вечера будут вдохновлять на создание оригинальных творческих работ.

Овен – душевные разговоры с домочадцами и близкими людьми развеют тревоги, помогая определиться с планами на предстоящее лето. Поддержка близких людей окажется бесценной и во время принятия важных решений, особенно связанных с деньгами. Не слушая никого, вы рискуете потерять изрядную сумму денег, понадеявшись на везение и советы малознакомых людей. Справившись с рвением куда-либо потратить деньги, уделите внимание своему здоровью.

Телец – увлёкшись навязчивыми идеями, вы можете и сами потерять покой, и усложнить отношения с домочадцами, проталкивая им свои планы. Убавьте пыл и послушайте то, что говорят друзья, близкие люди. Их слова помогут привести мысли в порядок и помогут настроиться на летнюю позитивную волну отдых и путешествий, Поездки сложатся благополучно, а встречи в летних кафе или во время загородных пикников поднимут настроение, помогая улучшить личную жизнь

Близнецы – многие вопросы, требующие посещения госорганов, руководства и влиятельных людей, благополучно решатся. В каких-то случаях сработает личное обаяние, а каких-то вам подскажут, к кому следует обратиться для решения вопроса и вам не придётся обивать пороги тех, кто эти вопросы в принципе не решает. Возможны дополнительные финансовые поступления. Сбивать с толку будут слухи. Меньше говорите и комментируйте, дабы не впутаться в интриги.

Рак – пора задуматься о летнем отдыхе и взять на заметку полученные предложения от друзей, любимого человека, посоветоваться с домочадцами. Возникшие варианты позволят увлекательно провести летний отпуск. Но уже и на этой неделе могут состояться непродолжительные развлекательные поездки, а также приятные встречи, возможен и приезд гостей. Свидания пройдут особенно романтично, а если вы ещё не встретили второй половинки, то обратите внимания на состоявшиеся знакомства. Лишь финансовая сторона может подкачать. Инвестиции, сделки и покупки рискованы.

Лев – вступать в споры на работе, а также с влиятельными людьми не в ваших интересах. Ваши аргументы могут неверно истрактовать, и возникшая неприязнь может навредить делам. Набирайтесь сил и, по возможности, больше отдыхайте, заботьтесь о своём здоровье. Сюрприз любимого человека настроит на романтическую волну, вдохновляя на новые подвиги. Примите во внимание приснившиеся сны, они дадут подсказку для реализации творческих задумок.

Дева – ваши профессиональные достижения не будут давать покоя завистниками, но втягиваться с ними в обсуждения планов и уже достигнутых результатов не имеет смысла. Будьте внимательны при подаче документов, особенно связанных учёбой, тренингами и поездками. Зато общество друзей и родственников направит вашу энергию в творческое русло. Отдых в приятной компании, вдохновит на реализацию интересных проектов. Кстати, задуманный совместный летний отдых также сложится удачно.

Весы – крайне заманчивые предложения знакомых могут оказаться разорительными, поскольку не учтут очевидных рисков, а потому от покупок и различных инвестиций лучше воздержаться. Доверительные отношения с руководством и влиятельными людьми, а также рекомендации хороших знакомых положительно отразятся на карьере. Вы упрочите свое положение, либо смените работу. Удастся решить вопросы с получением важных документов.

Скорпион – деловые партнёры и руководство попытаются протолкнуть выгодные для них решения, а также пересмотреть уже достигнутые решения, ловко манипулируя фактами, сталкивая лбами с другими людьми. Постарайтесь не втянуться в эту игру словами. Шансов победить в ней у вас немного. Спустя время, вы сможете разобраться в этой ситуации. Настроение поднимут путешествия, а также посещение интересных мероприятий. Полученные впечатления изменят планы на летний отдых, а также сблизят с любимым человеком.

Стрелец – непроверенная информация станет причиной интриг, усложняя положение на работе, создавая проблемы в поездках. Прежде чем отправлять сообщения или документы, ещё раз их перепроверьте. Опечатки и неточности могут создать существенные проблемы. В финансовой сфере фортуна на вашей стороне. Вы сможете получить дополнительные доходы, а также совершить удачные покупки, обновив гардероб к наступающему лету, либо освежив интерьер в доме. Сделки с недвижимостью также выгодны.

Козерог – глаза будут разбегаться от скидок, инвестиционных предложений, но скрытые условия в сделках и покупках могут всё усложнить. Тщательно проверяйте условия, а ещё лучше повремените с покупками, особенно в кредит.

Водолей – планов будет громадьё, но домочадцы примутся критиковать любые начинания, предлагая собственные идеи, которые даже на первый взгляд окажутся нежизнеспособными. Начинать существенные преобразования в доме или в собственном бизнесе в таких условиях нежелательно. Сосредоточьтесь на уже имеющейся работе. Выполнив её, вы гарантировано получите доходы. Полезно также заняться здоровьем, а также побаловать себя СПА процедурами.

Рыбы – нелепый комментарий в соцсетях, а также незаслуженная критика вашей работы может выбить из эмоционального равновесия, что послужит причиной досадных ошибок и промахов. Меньше реагируйте на критику и внимательно относитесь к информации, дабы не усложнить себе жизнь. Во время сдачи тестов меньше смотрите по сторонам, дабы не потерять драгоценное время. В амурных отношениях ожидается заметное оживление, важно только не стесняться и претворять в жизнь свои мечты.

Астролог Андрей Рязанцев


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429911
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  