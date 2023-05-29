Набирайтесь сил и больше отдыхайте. Гороскоп с 29 мая по 4 июня

Вот и подходит к завершению календарная весна, передавая бразды правления лету. Последние числа мая и первые дни июня будут проходить при растущей Луне, благоприятствуя развитию новых дел, а уже в завершении недели, 4 июня состоится первое летнее Полнолуние. В течение недели не поддавайтесь на авантюрные и рискованные предложения. Слишком заманчивые условия инвестиций и сотрудничества могут привести к просчётам и потерям. Будьте внимательны при оформлении документов, поскольку повышен вероятность опечаток, а также при подписании договоров, в них могут быть скрытые невыгодные условия. Неделя располагает к романтическим путешествиям, свиданиям. А лунные вечера будут вдохновлять на создание оригинальных творческих работ.

Овен – душевные разговоры с домочадцами и близкими людьми развеют тревоги, помогая определиться с планами на предстоящее лето. Поддержка близких людей окажется бесценной и во время принятия важных решений, особенно связанных с деньгами. Не слушая никого, вы рискуете потерять изрядную сумму денег, понадеявшись на везение и советы малознакомых людей. Справившись с рвением куда-либо потратить деньги, уделите внимание своему здоровью.

Телец – увлёкшись навязчивыми идеями, вы можете и сами потерять покой, и усложнить отношения с домочадцами, проталкивая им свои планы. Убавьте пыл и послушайте то, что говорят друзья, близкие люди. Их слова помогут привести мысли в порядок и помогут настроиться на летнюю позитивную волну отдых и путешествий, Поездки сложатся благополучно, а встречи в летних кафе или во время загородных пикников поднимут настроение, помогая улучшить личную жизнь

Близнецы – многие вопросы, требующие посещения госорганов, руководства и влиятельных людей, благополучно решатся. В каких-то случаях сработает личное обаяние, а каких-то вам подскажут, к кому следует обратиться для решения вопроса и вам не придётся обивать пороги тех, кто эти вопросы в принципе не решает. Возможны дополнительные финансовые поступления. Сбивать с толку будут слухи. Меньше говорите и комментируйте, дабы не впутаться в интриги.

Рак – пора задуматься о летнем отдыхе и взять на заметку полученные предложения от друзей, любимого человека, посоветоваться с домочадцами. Возникшие варианты позволят увлекательно провести летний отпуск. Но уже и на этой неделе могут состояться непродолжительные развлекательные поездки, а также приятные встречи, возможен и приезд гостей. Свидания пройдут особенно романтично, а если вы ещё не встретили второй половинки, то обратите внимания на состоявшиеся знакомства. Лишь финансовая сторона может подкачать. Инвестиции, сделки и покупки рискованы.

Лев – вступать в споры на работе, а также с влиятельными людьми не в ваших интересах. Ваши аргументы могут неверно истрактовать, и возникшая неприязнь может навредить делам. Набирайтесь сил и, по возможности, больше отдыхайте, заботьтесь о своём здоровье. Сюрприз любимого человека настроит на романтическую волну, вдохновляя на новые подвиги. Примите во внимание приснившиеся сны, они дадут подсказку для реализации творческих задумок.

Дева – ваши профессиональные достижения не будут давать покоя завистниками, но втягиваться с ними в обсуждения планов и уже достигнутых результатов не имеет смысла. Будьте внимательны при подаче документов, особенно связанных учёбой, тренингами и поездками. Зато общество друзей и родственников направит вашу энергию в творческое русло. Отдых в приятной компании, вдохновит на реализацию интересных проектов. Кстати, задуманный совместный летний отдых также сложится удачно.

Весы – крайне заманчивые предложения знакомых могут оказаться разорительными, поскольку не учтут очевидных рисков, а потому от покупок и различных инвестиций лучше воздержаться. Доверительные отношения с руководством и влиятельными людьми, а также рекомендации хороших знакомых положительно отразятся на карьере. Вы упрочите свое положение, либо смените работу. Удастся решить вопросы с получением важных документов.

Скорпион – деловые партнёры и руководство попытаются протолкнуть выгодные для них решения, а также пересмотреть уже достигнутые решения, ловко манипулируя фактами, сталкивая лбами с другими людьми. Постарайтесь не втянуться в эту игру словами. Шансов победить в ней у вас немного. Спустя время, вы сможете разобраться в этой ситуации. Настроение поднимут путешествия, а также посещение интересных мероприятий. Полученные впечатления изменят планы на летний отдых, а также сблизят с любимым человеком.

Стрелец – непроверенная информация станет причиной интриг, усложняя положение на работе, создавая проблемы в поездках. Прежде чем отправлять сообщения или документы, ещё раз их перепроверьте. Опечатки и неточности могут создать существенные проблемы. В финансовой сфере фортуна на вашей стороне. Вы сможете получить дополнительные доходы, а также совершить удачные покупки, обновив гардероб к наступающему лету, либо освежив интерьер в доме. Сделки с недвижимостью также выгодны.

Козерог – глаза будут разбегаться от скидок, инвестиционных предложений, но скрытые условия в сделках и покупках могут всё усложнить. Тщательно проверяйте условия, а ещё лучше повремените с покупками, особенно в кредит.

Водолей – планов будет громадьё, но домочадцы примутся критиковать любые начинания, предлагая собственные идеи, которые даже на первый взгляд окажутся нежизнеспособными. Начинать существенные преобразования в доме или в собственном бизнесе в таких условиях нежелательно. Сосредоточьтесь на уже имеющейся работе. Выполнив её, вы гарантировано получите доходы. Полезно также заняться здоровьем, а также побаловать себя СПА процедурами.

Рыбы – нелепый комментарий в соцсетях, а также незаслуженная критика вашей работы может выбить из эмоционального равновесия, что послужит причиной досадных ошибок и промахов. Меньше реагируйте на критику и внимательно относитесь к информации, дабы не усложнить себе жизнь. Во время сдачи тестов меньше смотрите по сторонам, дабы не потерять драгоценное время. В амурных отношениях ожидается заметное оживление, важно только не стесняться и претворять в жизнь свои мечты.

Астролог Андрей Рязанцев