Специалисты из РФ в КР окажут помощь детям с инвалидностью и их родителям

С 29 мая по 22 июня в Кыргызстане будет реализован гуманитарный проект "Миссия Добро". Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке. По ее данным, проект проходит в Кыргызстане второй раз, впервые волонтеры по этому проекту приезжали в страну осенью 2022 г. В этом году в Кыргызстан вновь прибудут волонтеры – высококвалифицированные специалисты, которые на безвозмездной основе будут оказывать помощь тем, кто в ней нуждается и консультировать специалистов Кыргызстана.

В этом году "Миссия добро" пройдет не только в Бишкеке, программа начнется на юге Кыргызстана – в Оше и Ошской области.

В Ош прибывают волонтеры – опытные специалисты в области психологии и нейропсихологии, которые будут оказывать помощь детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), их родителям, а также проведут обучающие семинары и тренинги для специалистов. Волонтеры-медики поделятся передовыми методиками в области развития детей с ОВЗ в домашних условиях и условиях реабилитационных центров.

Проект стартует в Оше 29 мая и завершится 12 июня.

В Бишкеке с 15 по 22 июня будут работать врачи высшей категории отделений хирургии и травматологии-ортопедии Центральной клинической больница Святителя Алексия и руководитель направления ЛФК и реабилитации центра "Милосердие".

Справка: "Миссия Добро" – это краткосрочные выездные поездки по оказанию волонтерской помощи за рубежом, которые Россотрудничество совместно с Ассоциацией волонтерских центров и партнерами реализует с 2021 года. Проект способствует развитию международного волонтерства и гуманитарного взаимодействия. Участником программы может стать опытный волонтер или представитель социально полезной профессии: врач, юрист, строитель, спасатель и т.д.

Первый гуманитарный проект "Миссия Добро" в Кыргызстане состоялся в Бишкеке в ноябре 2022 года, в его рамках 6 специалистов из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в течение двух недель на безвозмездной основе делились своим опытом и знаниями по основам психологического консультирования и эмоционального интеллекта, теории и практике ненасильственного общения. Обучение прошли сотрудники центров реинтеграции для несовершеннолетних, социальной адаптации детей, помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения.