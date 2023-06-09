От донора к партнеру. Кто помогает Кыргызстана крепко встать на ноги?

Недавно в Бишкеке подняли тарифы на электричество, горячую и холодную воду и за вывоз мусора. Говорить о причинах не будем – они лежат на поверхности. Куда интереснее, что не выросла цена на природный газ. Знаете, почему? Потому что это единственный ресурс, который нам в полном объеме поставляет Россия. Благодаря ей цена на голубое топливо в КР уже долгое время остается одной из самых низких в мире.

Есть и другие примеры, когда дружеские и партнерские отношения двух государств напрямую повлияли на благосостояние и улучшение жизни нашего народа.

Залог стабильности

Почти каждый из шести президентов Кыргызстана регулярно заявлял, что именно Россия является главным стратегическим партнером нашей страны. И это правда. На протяжении трех десятилетий независимости мы идем с ней рука об руку, помогая друг другу в трудную минуту. В 1990-е и 2000-е Россия неоднократно давала Кыргызстану взаймы. И назад не требовала. В 2006-2017 годах она списала нам $703,2 миллиона внешнего долга. Все эти деньги в разные годы пошли на поддержание стабильности в республике.

В 2010-е РФ перестала быть для нас просто донором и начала стимулировать экономическое развитие КР. В первую очередь этому способствовало членство обеих стран в Евразийском экономическом союзе. На сегодня в Кыргызстане реализуется более 40 крупных проектов с российским участием на общую сумму $2 миллиарда.

Весомый вклад в модернизацию экономики вносит Российско-Кыргызский Фонд развития, созданный почти одновременно с вступлением КР в ЕАЭС. За восемь лет он поддержал более 3,2 тысячи проектов на $500 миллионов. В основном он финансирует проекты малого и среднего бизнеса, помогая населению регионов КР крепко встать на ноги.

И, конечно, не будем забывать о наших трудовых мигрантах. В РФ трудятся более миллиона граждан КР, и им созданы все условия для достойной жизни и хорошего заработка. В 2022-м они перечислили домой $2,7 миллиарда. Это 26,5% ВВП нашей республики или почти половина ее бюджета.

Это база!

Взаимное уважение, схожий менталитет, общая история – именно это является тем прочным фундаментом, на котором строятся отношения между КР и РФ. Немалое значение имеют и дипломатические контакты на всех уровнях.

У президентов России и Кыргызстана сложились доверительные отношения: они регулярно встречаются и общаются по телефону. Месяц назад Садыр Жапаров побывал в Москве на Параде Победы, а чуть позже отправился туда для участия в заседании Высшего евразийского экономического совета. Это стало еще одним подтверждением того, что во внешней политике Кыргызстан ориентирован на развитие сотрудничества с Россией. Причем за последние 1,5 года, с началом глобального политического кризиса, этот вектор только усилился.

"Америка хочет уничтожить Россию и править всем миром. Но этому не бывать", – уверен доктор экономических наук, экс-депутат БГК Бейшенбек Ишенов.

По его мнению, Россия не просто крепко стоит на ногах, но и продолжает давать импульс для экономического роста своим союзникам. В том числе и Кыргызстану. Хорошим дополнением к тем проектам, которые реализуются нашими странами на двусторонней основе и в рамках ЕАЭС, становится постепенный отказ от использования доллара в торговых операциях. Это помогает КР и РФ укрепить свою независимость и стабильность в экономике и политике.