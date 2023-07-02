ОФ:63% бишкекчан не имеют доступа к зеленым территориям в пешей доступности

63% бишкекчан не имеют доступа к зеленым территориям в пешей доступности. Об этом сообщает ОФ "Инициатива Арча".

По его данным, при этом на средства из городского бюджета открываются новые парки в южных частях города, что снижает социальный капитал уязвимых районов.

Районные скверы и придомовые территории уходят под застройку и парковки, а придорожное озеленение сокращается за счет расширения дорог, что было признано ошибочным. В результате Бишкек занимает ведущие антирейтинги городов по экологической обстановке: летнему зною, смогу, шумовому загрязнению.

4 июля общественный фонд проведет городской воркшоп "Как создать районные парки в Бишкеке?".

В ходе воркшопа будет обсуждаться доступность парков в пешей доступности, будут разобраны собранные гражданские инициативы по созданию районных скверов и парков, а также организаторы поделятся возможностями получения поддержки от муниципалитета (стимулирующие долевые гранты, включение парков в титульные листы и др.) на реализацию инициатив.

"Мы пригласили представителей муниципалитета, партнеров, которые расскажут о доступных ресурсах и поддержке, которые могут быть предоставлены жителям. На панельной дискуссии вы также можете поделиться вашими предложениями, возможностями и задать вопросы муниципалитету" – говорится в сообщении общественного фонда.