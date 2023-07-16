Советы от МВД: Как уберечь домов от воров-домушников во время отпуска?

МВД Кыргызстана составила ряд советов по по предотвращению квартирных краж.

По данным ведомства, большинство пользователей социальных сетей спешат похвастаться своими

достижениями на своих страничках. Красивые фото на пляже у кого-то из знакомых вызовет восторг, а у кого-то зависть.

Но самыми опасными посетителями страницы станут те, кто отслеживает ваше местонахождение. Вот почему негоже трубить на весь мир о предстоящей поездке или сразу публиковать фотографии с курорта.

Надежные замки и крепкие окна

Вор попадает в помещение через окно или через дверь. Дымоход и вентиляция обычно не подходят для этой цели. Замок хорошего качества, дверное полотно из стали и противовзломная фурнитура значительно сократят шансы домушников на успех.

Если не хочется устанавливать решетки, а они весьма целесообразны для квартир на первом этаже, то можно наклеить специальную пленку на стекло.

Она придает прочность, чтобы ни камнем, ни каким-то другим предметом не удалось разбить окно.

Технические средства и услуги профессионалов

Ничто так не отпугивает злоумышленников, как шум. В продаже есть большой выбор сигнализационных систем для дома. Датчики фиксируют движения, а также попытки взлома двери или окна.

Не стоит игнорировать установку камер наблюдения. Экономные домовладельцы устанавливают подобные устройства просто "для вида", что уже поможет отвадить желающих поживиться чужим добром.

Кто действительно дорожит собственностью, заключает договор с охранной организацией. На сигнал тревоги сотрудники компании реагируют незамедлительно: молниеносно на объект прибудет наряд охранников, и ворам несдобровать.

Помощь родных, близких и соседей

Во время вашего отсутствия в квартире может пожить кто-то из родственников или хотя бы приходить ночевать, поливать комнатные цветы, проверять, все ли в порядке с коммуникациями – одним словом, контролировать ситуацию.

Хорошие отношения с соседями имеют большое значение. Не отгораживайтесь от них трехметровым забором, всегда здоровайтесь, будьте доброжелательными, и они никогда не откажутся присмотреть за вашим имуществом.

Также Службы охраны МВД КР предоставляет услуги охраны по обеспечению безопасности имущества граждан домовладений и квартир.

Служба охраны МВД предоставляет более гарантированную охрану, так как оснащена более современными техническими средствами охраны и оперативными подразделениями группы захвата.

Контакты:

Полк ведомственной милиции Службы охраны: 0312 61-73-09

ОО Ленинского района г.Бишкек: 0312 65-85-75

ОО Свердловского района г.Бишкек: 0312 36-28-73

ОО Первомайского района г.Бишкек: 0312 56-96-60

ОО Октябрьского района г.Бишкек: 0312 44-39-93