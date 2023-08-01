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Посол Украины в КР: У кыргызов и украинцев чувство свободы в крови

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Журналист Азамат Касыбеков взял эксклюзивное интервью у посла Украины в Кыргызской Республике Валерия Жовтенко.

Какова ваша оценка дипломатических отношений между нашими странами за последние 30 лет?

- Дипломатические отношения между Украиной и Кыргызстаном, как и между любыми странами отражают историю развития отношений и являются важным индикатором того, как эти страны относятся друг к другу. Когда мы говорим об Украине и Кыргызстане, мы говорим о государствах, которые находятся в разных регионах мира. Кыргызстан в центре Азиатского континента, а Украина находится в Европе. Это две культуры, две истории, две системы мышления и видения мира. И, возвращаясь к дипломатии, очень важно отметить, что за эти 30 лет дипломатических отношений у нас происходил процесс обмена культурами, экономическими моделями развития и торговли, представлениям о том, как жить в современном динамичном мире.

Украина, современная успешная европейская страна, вынуждена защищать свою свободу и свою территорию от агрессивного соседа, который вторгся с оружием на нашу землю, убивает мирное население и разрушает наши города.

Но, несмотря на это, Украина готовится стать членом Европейского союза – в июне 2022 года мы получили статус кандидата в члены ЕС. Украина также готовится стать членом НАТО, чтобы обеспечить свою безопасность в будущем. О чем это говорит? Это говорит о том, что Украина однозначно и твердо заявила миру, что она является европейским государством и связывает свое будущее с цивилизованным миром.

Поэтому стратегия Украины в Центральной Азии и конкретно в отношениях с Кыргызстаном – это европейская стратегия, которая реализуется на принципах взаимоуважения, развития дружеских и взаимовыгодных отношений.

В 2019 году мы запланировали целый ряд двусторонних мероприятий: проведение заседания межправительственной комиссии, обмен визитами глав МИД, проведение дипломатических консультаций, а также бизнес-форума в рамках 30-летия дипотношений.

Но сначала помешала эпидемия COVID-19, а 24 февраля Россия развязала полномасштабную агрессивную войну против Украины. Эта война поломала все наши планы и мы вынуждены были отложить их до завершения войны и освобождения наших территорий от российских захватчиков.

Продолжая тему дипотношений между нашими странами, следует отметить, что мы ожидаем от Кыргызстана, руководство которого постоянно заявляет о дружественном отношении к Украине, что он, как член ООН, перейдет от заявлений о нейтральной позиции к поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Международная поддержка Украины является беспрецедентной и я ожидаю, что Кыргызстан присоединится к цивилизованным странам, которые поддерживают территориальную целостность нашей страны в соответствии с уставом ООН.

Когда по-вашему наступит мир на европейском континенте?

- После победы над агрессором и освобождения украинской земли от российских захватчиков, в соответствии с Планом Президента Зеленского из 10 шагов по завершению войны и установлению мира на европейском континенте. Кстати, мирный план Президента Зеленского, который он представил еще на Саммите большей двадцатки в ноябре 2022 года, поддерживает все цивилизованное мировое сообщество.

Исторически беспрецедентно, что в 21 веке государство, которое является постоянным членом совета Безопасности ООН и должно быть гарантом мира, развязало войну, грубо нарушив Устав ООН.

Самый простой и быстрый способ – вывод всех российских войск со всей территории Украины. Подчеркиваю – со всей суверенной, международно признанной в 1991 году территории, включая временно оккупированные Россией в 2014 году Крым и территорию Луганской и Донецкой областей.

Грубо нарушив международное право, руководство России сломало систему международной безопасности и совершает настоящее террористическое безумие, убивая тысячи мирных украинцев и разрушая дотла украинские города, как например Мариуполь или Бахмут.

Последнее шокирующее преступление российских войск – разрушение дамбы Каховской ГЭС. Это самая большая экологическая катастрофа в Европе за десятки лет. Российские террористы в очередной раз продемонстрировали, что они являются угрозой для всего живого – затоплено около ста тысяч гектаров земли, десятки населенных пунктов, пострадали тысячи людей, нанесен колоссальный урон природе.

Как я уже говорил, весь цивилизованный мир осудил военную агрессию России против Украины.

На последнем Саммите стран Большей семерки 19-21 мая в Японии лидеры и гости саммита не только потребовали от России прекратить агрессию, но и призвали привлечь руководство России к ответственности за военные преступления в Украине. Участники саммита поддержали президента Зеленского в том, что справедливый мир обязательно будет подразумевать не только восстановление территориальной целостности Украины, но и создание международного трибунала для наказания военных преступников и создание условий, чтобы Россия больше не могла нападать на другие государства.

Хочу отметить в этой связи, что Международный криминальный суд в Гааге уже выдал международный ордер на арест Путина.

Российская агрессия уже привела к тому, что Финляндия принята в НАТО, а Швеция завершает вступление в Альянс. В результате безответственной агрессивной политики Россия получила совершенно однозначный жёсткий ответ.

Стратегически Россия уже проиграла войну в Украине. Как сказал известный ученый и визионер Френсис Фукуяма, Путин совершил стратегическую ошибку, напав на Украину. Вопрос времени когда это стратегическое поражение реализуется в полное освобождение Украины от российских захватчиков. Нам не надо чужих территорий. Как сказал Президент Зеленский, Украина идет по пути свободы, чести и прогресса, а Россия идет по пути поражения, унижения и позора.

Сегодня Украина стоит на пороге крупного наступления по всем фронтам. Когда можно ожидать освобождение всех территорий Украины?

- Вопрос не в ожиданиях, вопрос в действиях.

Украина решает не простую, но понятную всему миру задачу – освободить оккупированные российскими захватчиками территории.

Победа Украины это: полная деоккупация всей нашей территории вместе с Крымом; выплата Россией репараций – компенсация за все: за убитых и раненых, за беженцев, за разрушенные города и экономику; возвращение всех пленных и незаконно депортированных и беженцев; международный трибунал для российских военных преступников; создание современной системы международной безопасности.

Кыргызстан выступил с инициативой об установлении в Киеве памятника кыргызскому писателю Чингизу Айтматову. Как вы думаете, возможно ли этот проект можно реализовать во время войны?

Памятники великим людям, которые олицетворяют историю и культуру нации, которые стали её символами – безусловно важно для любой страны, любого народа. Для Украины и Кыргызстана такими фигурами являются Тарас Шевченко и Чынгыз Айтматов.

И я уверен, что памятники этим великим людям будут установлены после восстановления нормальной мирной жизни в нашей стране.

После агрессии против Украины много государств выступили с осуждением массовых бомбардировок гражданского населения, инфраструктуры вашей страны. Кыргызстан принял позицию нейтралитета. Как вы думаете, а кыргызская элита заинтересована в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины или нет?

- Хочу сказать, что между Украиной и Кыргызстаном в 1996 году было подписано соглашение о дружбе и сотрудничестве. В ней есть 4 статья, которая гласит: "Каждая из высоких сторон воздерживается от поддержки каких либо действий направленных против другой высокой стороны и не допускает, чтобы территория была использована в целях осуществления агрессии или других насильственных действий против другой высокой стороны". В соответствии с этим двусторонним документом, Кыргызстан должен воздерживаться от поддержки российской агрессии, перейти от нейтральной позиции к поддержке территориальной целостности Украины в соответствии с уставом ООН.

Если говорить о кыргызском обществе, то у нас очень много примеров, когда простые кыргызстанцы поддерживают Украину. Жители страны регулярно оказывают гуманитарную помощь украинцам. В нашу страну уже отправлена 31 партия гуманитарной помощи, в том числе одежда, спальные мешки, лекарства, продукты питания и многое другое. Это реальное проявление дружбы.

Уменьшились ли поставки промышленных товаров, лекарственных средств, кондитерских изделий и других товаров из Украины в Кыргызстан? И наоборот. В целом на каком уровне сейчас находится товарооборот между Украиной и Кыргызстаном?

- Война никогда не способствовала развитию торговли, в 2022 году товарооборот упал почти наполовину. До этого на протяжении 2019-2021 годов товарооборот между Украиной и Кыргызстаном постоянно увеличивался, несмотря даже на пандемию COVID. Объём двусторонней торговли за это время увеличился вдвое – с 28 млн долларов США в 2019 году до 57,5 млн долларов США по итогам 2021 года.

Украина смотрит на Центральную Азию как на перспективный регион для экономического сотрудничества. Украина заинтересована не только в продаже товаров, но и экспорте украинских технологий. Украинские технологии – от переработки сельхозпродукции до цифровых – соответствуют самым высоким европейским стандартам – как известно, с июня 2022 года Украина является кандидатом в члены Евросоюза.

Мы готовы поделиться нашими технологиями с Кыргызстаном, чтобы ваша экономика, сельское хозяйство, промышленность развивались в соответствии с самыми современными международными стандартами. Это может существенно ускорить экономическое развитие Кыргызстана, а чем успешнее будет развиваться наш партнер, тем более успешным будет наше экономическое сотрудничество.

Может ли Украина помочь Кыргызстану в развитии энергетический отрасли? В частности, в строительстве и модернизации ГЭС. Возможно ли совместное строительство малых атомных станций?

- Украина является одним из ведущих производителей энергетического оборудования в мире. В частности, турбин для ТЭЦ, ГЭС, атомных электростанций. Это оборудование может успешно работать на горных реках, которых большое количество в КР. Малые электростанции очень эффективны для развития бизнеса и производства дешевой электроэнергии для животноводческих и сельскохозяйственных предприятий.

К сожалению, сейчас мы вынуждены спасать собственную энергосистему. Уже более года Россия ракетными обстрелами варварски разрушает нашу гражданскую инфраструктуру, в частности и энергетическую. Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС, самую большую в Европе, и угрожают нам и всей Европе ядерным террористическим актом.

Тем не менее, украинские специалисты уже переходят на самые современные способы преобразования и использования ядерной энергии, в сотрудничестве с США, в частности, на ядерные технологии холодного синтеза, которые совершенно безопасны.

Сегодня в Украине живут и работают немало кыргызстанцев. Некоторые из них взяли в руки оружие, чтобы защитить Украину. У нас на них возбуждаются уголовные дела по факту участия в военных действиях на чужой территории. Хотя много кыргызстанцев умерли в Украине, сражаясь за российские войска. Будет ли Украина давать кыргызстанцам, защищающих Киев, политическое убежище?

- Недавно журналист Адиль Турдукулов побывал в Украине, группа снимала фильм о жителях Центральной Азии, живущих в Украине. Да в Украине есть уроженцы Центральной Азии, которые взяли оружие и защищают её от российских захватчиков. Но все эти люди являются гражданами Украины и никакое юридическое преследование им не грозит в принципе. Наоборот – насколько мне известно, в Кыргызстане уже осужден на 9 лет заключения гражданин Кыргызстана, который воевал в составе российских оккупационных войск на территории Украины.

Как себя чувствует диаспора украинцев в Кыргызстане?

- Многие украинцы были переселены в Кыргызстан еще до второй мировой и после. Теперь здесь живут их дети и внуки. Многие из них ассимилировались в кыргызское общество и заняли достойное место в нем. Это были врачи, инженеры, учителя, ученые. Мой опыт показывает, что кыргызское общество является толерантным, может быть примером для многих других стран.

Как вы думаете, какова будет поствоенная ситуация в Европе? Аналитики говорят, что Украина станет членом ЕС и одним из влиятельных игроков в регионе. Может ли Украина стать для Центральной Азии своеобразным мостом в Европу?

Украина – уже кандидат в члены Евросоюза, а недавний саммит НАТО в Вильнюсе подтвердил, что Украина однозначно станет в ближайшее время членом Альянса. Европа и весь цивилизованный мир верят в Украину, в наш успех в борьбе за свою свободу и независимость.

Украина демонстрирует всему миру как нужно бороться за свою свободу, и побеждать того, кто на нее посягает. Украина – европейское государство с большой историей и культурой, и разумеется Украина является экономическим, культурным и логистическим коммуникатором между странами Центральной Азии и Европой.

Как вы относитесь к созданию нового союза между Китаем, Россией и Ираном?

- Россия уже скатилась в тоталитарное состояние. История человечества наглядно показывает, что империи распадаются, точно так же, как и автократические союзы или тоталитарные системы.

Напротив – демократии являются устойчивыми, потому что они основаны на принципах свободы – уважения к свободе личности, свободе слова, свободе совести. В основе демократии лежит принцип участия общества в принятии решений, именно общество делегирует государству право управления через выборы.

Только в свободном обществе человек может успешно самореализоваться, поэтому именно демократические страны демонстрируют миру примеры успеха в экономическом, социальном, культурном развитии и высокого качества жизни.

Автократии, тем более тоталитарные системы – тупиковый путь цивилизации.

Кыргызстанцы и украинцы похожи в стремлении к свободе. Не зря у нас регулярно случаются майданы. По вашему мнению, каково будущее наших взаимоотношений?

- В Украине разработана стратегия отношений с Большой Азией в целом и Центральной Азией в частности. Мы смотрим на Центральную Азию как на перспективный регион для сотрудничества, потому что страны региона исторически и геополитически являются коммуникатором между "большим" Востоком и "большим" Западом.

Украина однозначно освободит все свои территории, а Россия уже стратегически проиграла. Эта уверенность основана на том, что украинский народ готов сражаться за свою свободу до полной победы. Еще со времен Киевской Руси у нас была демократия, у нас никогда не было царей и тиранов, как это было в Московии, которую в XVIII веке царь Петр I переименовал в Россию.

В Киевской Руси князей выбирал народ на вече, гетманов в Запорожской Сечи также выбирали на прямых выборах.

Тоталитарная Россия никогда не победит демократическую свободную Украину, которую поддерживает весь свободный мир.


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URL: https://www.vb.kg/431447
Теги:
Украина, Кыргызстан, посол
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