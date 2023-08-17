На сферу культуры и спорта из бюджета страны выделено более 670 млн сомов

По поручению президента Садыра Жапарова на сферу культуры, искусства и спорта выделено 673 млн 515 тысяч сомов бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, президент подписал указ "О неотложных мерах государственной поддержки сферы культуры, искусства и спорта", согласно которому Кабинету Министров Кыргызской Республики поручено выделить данные средства.

Так, согласно указу и распоряжению кабинета министров, выделенные денежные средства будут направлены на сохранение и развитие историко-культурного наследия, развитие профессионального искусства, укрепление кадрового потенциала и материально-технической базы организаций культуры и искусства, совершенствование нормативной правовой базы сферы культуры.

"Данные решения приняты в связи с тем, что в настоящее время назрела насущная необходимость в решении задач государственной политики в сфере культуры, принятии мер, направленных на сохранение культурного потенциала, обеспечение конституционных гарантий доступа к культурным ценностям, адаптации сферы культуры к рыночным условиям.

Напомним, что в апреле 2022 года по поручению президента Садыра Жапарова увеличена заработная плата работников сферы культуры почти на 100 процентов", - говорится в сообщении ведомства.