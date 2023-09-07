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Создатель "Акнета", которого посадили в тюрьму, ждет справедливости

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Долгие годы в Кыргызстане шла борьба за справедливость в деле основателя компании "Акнет" Кубана Ажимудинова. История началась при президентстве Сооронбая Жээнбекова, когда Кубана Ажимудинова посадили в тюрьму. СМИ сообщали о роли серого кардинала Сооронбая Жээнбекова Алманбета Салиева, который якобы курировал план по отжатию компании у её основателя. План удалось успешно осуществить при поддержке вышестоящих органов, и Кубан Ажимудинов был лишен своей компании и посажен в тюрьму. Миллионы долларов были вывезены из компании в качестве доли. Однако даже после смены власти и революции 2020 года, дело о возвращении компании Кубана Ажимудинова к справедливости не двигалось с места. Компанией продолжали управлять новые лица, и отец Кубана обращался к высшему руководству страны, требуя вернуть его сыну компанию, которую он создавал с нуля в начале 90-х годов.

Источник: kabarlar.org


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URL: https://www.vb.kg/432130
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, суд, Кыргызстан, Акнет
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