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Будет ли народ три года сидеть без света?

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- Канат Кожоев
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Напустив тумана, нагнав страху и посеяв панику своим выступлением по поводу проблем с электричеством, однофамилец президента упомянул некие "третьи силы". Которые якобы не дремлют и только и ждут подходящего момента, чтобы дестабилизировать ситуацию в Кыргызстане. Что за третьи силы – не уточнил. Однако народ это понял по-своему и однозначно: сам Акылбек Усенбекович и есть эта третья сила, которая поставила страну на грань очередных массовых беспорядков.

О том, что в стране серьезные проблемы с электроэнергией, кыргызстанцы давно догадывались. Пресловутые звоночки раздаются с разных сторон. То приходит информация, что Токтогулка обмелела до непозволительного уровня, то соседи-казахи предъявляют нам претензии по поводу своего маловодья, то реально свет мигает и отключается – в основном в пригородах, но это тревожный знак.

Соответствующие ведомства по этому поводу свои подробные разъяснения гражданам дали. Ответили на первый из главных вопросов – кто виноват. А президент Садыр Жапаров дал исчерпывающий ответ и на второй главный вопрос – что делать.

С 1 августа указом президента в Кыргызстане введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. На три с половиной года, до конца 2026-го. Народ тогда уже переполошился: что за ЧС? Значит ли это, что начнутся бакиевские веерные отключения и прочая экономия? Может, пока уже по-бакиевски кизяком запасаться? Когда и на сколько подорожает электричество?..

Президент был спокоен и собран. Чувствовалось: знает, о чем говорит и что делает. Ответил, что поводов для паники у населения нет. Режим нужен для того, чтобы быстрее строились электростанции. Чтобы министр энергетики получил расширенные полномочия и не тормозил, раздавая экстренные поручения профильным органам. Чтобы разобраться наконец с земельными участками, используемыми не по назначению, и строить на них объекты в сфере энергетики.

Простым людям, не ворующим электричество и не пасущим баранов на не предназначенном для этого земельном участке, заверил президент, беспокоиться не о чем. Кизяк собирать не надо, по дрова тоже ехать нет необходимости. Все будет в пределах нормы – особенно если учесть, что кабмин должен в недельный срок приступить к соответствующим действиям по исполнению президентского указа.

Народ успокоился. И тут посреди сентября на фейсбучной сцене появляется Акылбек Жапаров с шокирующим заявлением: света нет, но вы держитесь. Открыто, не через соцсети, обратиться к согражданам главный по кабмину, надо полагать, не рискнул. На дворе осень, как раз помидоры поспели. Закидали бы его, как пить дать. А из интернета как-то сподручнее.

Начал Акылбек Усенбекович издалека. Перечислил всех прошлых президентов (зачем?), пожурил несознательных граждан, боящихся замерзнуть зимой… И сказанул – как рубильник рванул сгоряча: "Да, зимой будет дефицит электроэнергии. Да, все плохо, а будет еще хуже".

А дальше – прямо по поговорке, согласно которой обещанного три года ждут, предложил потерпеть. Три года. То есть терпели тридцать, так уж теперь чего суетиться? Тремя годами больше, тремя меньше – что это, в сущности, меняет?

Слегка придя в себя, народ задумался. К главе кабмина появились вопросы. Во-первых: а кто вы, собственно говоря, такой, чтобы обращаться к стране с такими смелыми заявлениями? Да еще и через "Фейсбук"? Когда к кыргызстанцам обращался президент – его услышали и поняли. Согласились: без ЧС в экономике не обойтись, слишком далеко зашла разруха. Потерпим, раз надо. Тем более что президент, прямо и фигурально выражаясь, показал свет в конце тоннеля. Задействуем земельные участки, мобилизуем всех, от кого что-то зависит, построим электростанции – и наконец-то заживем. А тут вдруг лицо, которому президент накануне объявления ЧС дал четкие и конкретные поручения, вышло в эфир, чтобы заявить такой пердимонокль…

Вопрос второй: а чем вы, Акылбек Усенбекович, собственно говоря, занимались, с тех пор как получили президентские поручения? Хоть что-то вы сделали, чтобы не пришлось сейчас пожимать плечами, разводить руками и говорить, что света не будет?

"Мы, власть имущие, не просто так лежим, - попытался оправдаться Акылбек Жапаров. – День и ночь усердно работаем. Если Бог даст, все будет хорошо. Давайте готовиться к зиме!"

Вот это "Кудай буюрса" мы в свое время много раз слышали от Алмазбека Атамбаева. Плохо, когда власть имущий уповает на Бога, а сам… лежит, хотя и не просто так. А уж акылбековский призыв готовиться к зиме и вовсе звучит угрожающе. Сам-то он к ней не готов! И народ оказался не готов проглотить такие заявления. Приготовился ли Акылбек Усенбекович к вероятным народным волнениям? За окном-то осень.


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URL: https://www.vb.kg/432171
Теги:
Акылбек Жапаров, Садыр Жапаров, отключение электроэнергии, чрезвычайные ситуации, энергетика
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