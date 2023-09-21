Жители Ала-Арчинского аймака за 14 лет смогли вернуть себе БДР и БСР

В Аламедунском районе на баланс Ала-Арчинского айылного аймака возвращают бассейны суточного и декадного регулирования, находившиеся в частном пользовании. Об этом сообщили в Службе водных ресурсов Минсельхоза КР

По словам главы Ала-Арчинского айылного аймака Гулькайыр Ниязовой, на возвращение бассейна декадного регулирования ушло 14 лет.

"Полпред президента в Чуйской области Канат Джумагазиев поручил провести полную инвентаризацию бассейнов, обеспечивающих поливной водой посевные площади. На территории айыльного аймака Ала-Арча имеются 1 бассейн декадного регулирования и 2 бассейна суточного регулирования. Эти бассейны имеют сообщение между собой и используются в качестве водохранилищ. В вегетационный период вода оттуда используется для полива более 200 гектаров пашен. Также при помощи электрических насосов проводится полив насаждений в более чем 400 домохозяйствах села Мраморное", - сказала Ниязова.

Она отметила, что 1 декабря 2009 года незаконно был выдан госакт о передаче бассейна декадного регулирования общей площадью 22,4 га в частную собственности ОсОО "Интерсоюз". Начиная с 2009 и до 2023 года, руководители айыл окмоту Ала-Арча, активисты и местные жители совместно судились с указанным ОсОО. В итоге 2 августа 2023 года решением Верховного суда госакт от 1 декабря 2009 года, выданный Аламединским районным учреждением государственной регистрации, был аннулирован.

Ниязова добавила, что также возвращен бассейн суточного регулирования общей площадью 5,4 га, расположенный в северной части села Мраморное. Сейчас ведутся работы по его приему на баланс айыл окмоту Ала-Арча.