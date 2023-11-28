Заместитель министра внутренних дел КР, генерал-майор Эркебек Аширходжаев может занять место главы МВД Улана Ниязбекова. Об этом редакции vb.kg сообщили источники в правительстве.

Пока неизвестно, чья эта инициатива, не исключено, что самого Аширходжаева, но, по данным источников, с учетом его опыты следственной работы он наиболее подходящий кандидат на эту должность.

Действительно если посмотреть на его биографию, то он с 2010 года на следственной работе. Вначале следователь отдела по расследованию особо тяжких и коррупционных преступлений следственной части СУ ГУВД Бишкека. Потом начальник СО УВД Октябрьского района. С 2018 работал на различных должностях в СУ МВД. В 2019 году он уже заместитель начальника Следственной службы МВД и с 2020 заместитель министра внутренних дел КР.

Кстати, именно Аширходжаев был руководителем следственной группы, которая вела уголовные дела против бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Скорее всего, и этот бесценный опыт тоже сыграл ему на руку.

Конечно, при нынешней ситуации в МВД, когда ведомство сотрясают скандалы за скандалами, кадровые перестановки скорее всего неминуемы и даже уже будут целесообразны. У граждан Кыргызстана накопилось очень много претензий к ведомству. Не потому ли люди стали больше обращаться в ГКНБ за помощью, чем в милицию.

За последние 3 года мы все были свидетелями громких нашумевших дел, связанных с некомпетентностью сотрудников МВД, начиная от убитой Бурулай, насильников в погонах, убийством на Иссык-Куле и заканчивая незаконно присвоенными автомобилями. А драка пьяных заместителей начальника УВД Ошской области и вовсе вишенка на торте. При этом, мы еще не берем во внимание "богатую" биографию самого министра.

Конечно, кто-то может сказать, а почему на своей нынешней должности Аширходжаев допускает такие нарушения в ведомстве и будет, возможно, прав. Но с другой стороны, может ему не дают полностью раскрыть свой потенциал, может все идеи зарубают на корню. Такое тоже не стоит исключать. Может он сам понимает, что сможет на посту главы МВД сделать намного больше, чем нынешний его руководитель. Поэтому наверху, возможно, и хотят дать ему шанс исправить ситуацию в ведомстве, да еще с таким опытом процессуально- уголовной работы.