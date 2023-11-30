В Кыргызстане пройдет Декада бесплатной юридической помощи

С 1 по 10 декабря в Кыргызстане пройдет Декада бесплатной консультационно-правовой помощи населению, приуроченной к 75-летию принятия Декларации прав человека принятой Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года и 30-летию Конституции Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Минюста КР.

В рамках данной Декады граждане могут получить бесплатную юридическую консультацию по вопросам пенсий и пособий, получения паспорта и гражданства, выдачи земельных участков и оформления документов на них, деклараций, наследства, а также по другим вопросам гражданского, семейного, уголовного права.

Консультационно-правовую помощь можно получить с 10:00 по 16:00 без выходных дней по следующим адресам:

город Бишкек

- Первомайский район: ТЦ " Вефа центр", г. Бишкек М. Горького, 27/1

- Ленинский район: ТЦ " Азия Молл", г. Бишкек, пр. Айтматова, 3

- Свердловский район: ЦОН, г. Бишкек, Жибек-Жолу, 381

- Октябрьский район: ТЦ "Асанбай", г. Бишкек, мкр. Асанбай, 52/3

Чуйская область

- Жайылский район: г. Кара-Балта, Ул. Кожомбердиева, здание администрации, 110

- Московский район: здание администрации села Беловодское Ленина, 27

- Панфиловский район: ЦОН, с. Панфиловка ул. Центральная, 24

- Сокулукский район: здание администрации, с. Сокулук, Г. Фрунзе.116

- Иссык-Атинский район: ЦОН, г. Кант Ленина, 97

- Чуйский район: ЦОН

- г. Токмок: улица Сарбагышевой, 84а

- Кеминский район: ЦОН

- г. Кемин: улица Ленина, 86а

Таласская область

- г. Талас: супермаркет "Глобус", ул. Оторбаевой, 136

- Ч. Айтматовский район: здание Молодежного центра, с. Кызыл-Адыр, улица Кожомуратова

- Бакай-Атинский район: с. Бакай-Ата, ул. Отунбая., 40

- Манасский район: "Дом Юстиции", с. Покровка, ул. Кояшева.

Иссык-Кульская область

- г. Каракол: Абдрахманов к., 105 (ППП КР в Иссык-Кульской области (главный вход)

- Джети-Огузский район: с. Кызыл-Суу,"Дом Юстиции"

- Ак-Суйский район: с. Теплоключенка (в здании ЦОН)

- Тонский район: с. Боконбаево, Атакан к., 53 (Тонская районная госадминистрация)

- г. Чолпон-Ата: ул. Советская (госадминистрация Иссык-Кульского района)

- Тюпский район: с. Тюп, ул. Элебаев (в здании Тюпского районного управления Социального фонда)

Нарынская область

- Ат-Башинский район: с. Ат-Башы, ул. Мутая Жунусова. 11/1, Ат-Башинская нотариальная контора

- г. Нарын: ул. Токтосунова, 24, "Кыргызпочтасы"

- Джумгальский район: с. Чаек, ул. Турсунбаева. Н / д,"Дом Юстиции"

Ошская область

- г. Ош: центр "Келечек базары"

- г. Кара-Суу: рынок "Туратали"

- г. Кара-Суу: Центральная площадь города Кара-Суу

- Узгенский район: "Центральный рынок"

- Узгенский район: Центральная площадь города Узген

- Ноокатский район:Центральный рынок

- Ноокатский район: Ноокатский район ОБЮП

- Алайский район: Алайский районный ОБЮП

- Кара-Кульджинский район: Центральный рынок

- Кара-Кульджинский район: Кара-Кульджинский ОБЮП

- Араванский район:Центральный рынок

- Араванский район: Араванский ОБЮП

- Чон-Алайский район: Чон-Алайский район ОБЮП

Джалал-Абадская область

- г. Джалал-Абад: "Кинотеатр Мир"

- г. Джалал-Абад – ОБЮП

- Сузакский район:"Центральный рынок"

- Аксыйский район: Аксыйский район

- Ала-Букинский район: ОБЮП

- Базар-Коргонский район: Базар-Коргонский ОБЮП

- г. Кара-Куль: ОБЮП

- Ноокенский район:"Центральный рынок"

- Токтогульский район: Токтогульский район.администрация 1 этаж

г. Таш-Кумыр: ОБЮП

Тогуз-Тороуский район: Тогуз-Тороуский район.администрация 1 этаж

Баткенская область

- г. Баткен: "Центральный рынок"

- Кадамжайский район: "Центральный рынок"

- Лейлекский район: "Центральный рынок"

- г. Кызыл-Кия: "Центральный рынок"