В Кыргызстане пройдет Декада бесплатной юридической помощи

С 1 по 10 декабря в Кыргызстане пройдет Декада бесплатной консультационно-правовой помощи населению, приуроченной к 75-летию принятия Декларации прав человека принятой Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года и 30-летию Конституции Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Минюста КР.
В рамках данной Декады граждане могут получить бесплатную юридическую консультацию по вопросам пенсий и пособий, получения паспорта и гражданства, выдачи земельных участков и оформления документов на них, деклараций, наследства, а также по другим вопросам гражданского, семейного, уголовного права.
Консультационно-правовую помощь можно получить с 10:00 по 16:00 без выходных дней по следующим адресам:
город Бишкек
- Первомайский район: ТЦ " Вефа центр", г. Бишкек М. Горького, 27/1
- Ленинский район: ТЦ " Азия Молл", г. Бишкек, пр. Айтматова, 3
- Свердловский район: ЦОН, г. Бишкек, Жибек-Жолу, 381
- Октябрьский район: ТЦ "Асанбай", г. Бишкек, мкр. Асанбай, 52/3
Чуйская область
- Жайылский район: г. Кара-Балта, Ул. Кожомбердиева, здание администрации, 110
- Московский район: здание администрации села Беловодское Ленина, 27
- Панфиловский район: ЦОН, с. Панфиловка ул. Центральная, 24
- Сокулукский район: здание администрации, с. Сокулук, Г. Фрунзе.116
- Иссык-Атинский район: ЦОН, г. Кант Ленина, 97
- Чуйский район: ЦОН
- г. Токмок: улица Сарбагышевой, 84а
- Кеминский район: ЦОН
- г. Кемин: улица Ленина, 86а
Таласская область
- г. Талас: супермаркет "Глобус", ул. Оторбаевой, 136
- Ч. Айтматовский район: здание Молодежного центра, с. Кызыл-Адыр, улица Кожомуратова
- Бакай-Атинский район: с. Бакай-Ата, ул. Отунбая., 40
- Манасский район: "Дом Юстиции", с. Покровка, ул. Кояшева.
Иссык-Кульская область
- г. Каракол: Абдрахманов к., 105 (ППП КР в Иссык-Кульской области (главный вход)
- Джети-Огузский район: с. Кызыл-Суу,"Дом Юстиции"
- Ак-Суйский район: с. Теплоключенка (в здании ЦОН)
- Тонский район: с. Боконбаево, Атакан к., 53 (Тонская районная госадминистрация)
- г. Чолпон-Ата: ул. Советская (госадминистрация Иссык-Кульского района)
- Тюпский район: с. Тюп, ул. Элебаев (в здании Тюпского районного управления Социального фонда)
Нарынская область
- Ат-Башинский район: с. Ат-Башы, ул. Мутая Жунусова. 11/1, Ат-Башинская нотариальная контора
- г. Нарын: ул. Токтосунова, 24, "Кыргызпочтасы"
- Джумгальский район: с. Чаек, ул. Турсунбаева. Н / д,"Дом Юстиции"
Ошская область
- г. Ош: центр "Келечек базары"
- г. Кара-Суу: рынок "Туратали"
- г. Кара-Суу: Центральная площадь города Кара-Суу
- Узгенский район: "Центральный рынок"
- Узгенский район: Центральная площадь города Узген
- Ноокатский район:Центральный рынок
- Ноокатский район: Ноокатский район ОБЮП
- Алайский район: Алайский районный ОБЮП
- Кара-Кульджинский район: Центральный рынок
- Кара-Кульджинский район: Кара-Кульджинский ОБЮП
- Араванский район:Центральный рынок
- Араванский район: Араванский ОБЮП
- Чон-Алайский район: Чон-Алайский район ОБЮП
Джалал-Абадская область
- г. Джалал-Абад: "Кинотеатр Мир"
- г. Джалал-Абад – ОБЮП
- Сузакский район:"Центральный рынок"
- Аксыйский район: Аксыйский район
- Ала-Букинский район: ОБЮП
- Базар-Коргонский район: Базар-Коргонский ОБЮП
- г. Кара-Куль: ОБЮП
- Ноокенский район:"Центральный рынок"
- Токтогульский район: Токтогульский район.администрация 1 этаж
г. Таш-Кумыр: ОБЮП
Тогуз-Тороуский район: Тогуз-Тороуский район.администрация 1 этаж
Баткенская область
- г. Баткен: "Центральный рынок"
- Кадамжайский район: "Центральный рынок"
- Лейлекский район: "Центральный рынок"
- г. Кызыл-Кия: "Центральный рынок"