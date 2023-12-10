Опровержение на публикацию "Схема есть, а учитель неизвестен"

Опубликованная ранее на сайте vb.kg статья "Схема есть, а учитель неизвестен", в которой утверждается, что фактическим владельцем и основателем компании "РГ-Девелопмент" является Аркадий Ротенберг, а официальный учредитель компании "РГ-Девелопмент" Руслан Горюхин является подставным лицом не соответствует действительности.

Информация о том, что основателем компании "РГ-Девелопмент" был Аркадий Ротенберг не имеют никакого документального подтверждения и основана исключительно на непроверенных фактах. Также не соответствует действительности и сведения о том, что Аркадий Ротенберг покинул состав учредителей компании "РГ-Девелопмент" после введения санкции США в отношении российских компаний.

"РГ-Девелопмент" – входит в десятку крупнейших строительных компаний в сегменте массового жилья. Соответственно, подобного рода информация о ней наносит ущерб репутации компании.

Редакция просит прощения у учредителя компании "РГ-Девелопмент" Руслана Горюхина за публикацию непроверенной и недостоверной информации и заранее благодарит за понимание.