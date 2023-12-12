MEGA связана с именем Максима Бакиева и НПО?

На прошедшем 11 октября аукционе 100 процентов государственного пакета акций ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка MEGA) было продано за 14 млрд 800 млн сомов. Приобрел компанию Государственный банк развития КР. Он, в свою очередь, находится в полном ведении Кабмина КР.

Поддержка НПО

С 8 сентября 2023 года генеральным директором компании значится Айбек Куренкеев. Ротация выглядела вполне логично и не вызвала ни у кого вопросов. А зря. Как выяснилось из расследования VB.KG, "бело-серых" пятен в биографии нового кризис-менеджера немало. Он активно выступал против инициатив власти и активно сотрудничал с НПО. Его имя мелькало в связи с Максимом Бакиевым, а также в скандале с таджикской компанией.

В 2020 году Куренкеев подписывал петицию против инициативы о "О манипулировании информацией" наряду с Болотом Темировым и его ОФ "Фактчек", ОФ "Голосом свободы", "Кактус Медиа", изданием "ПолитКлиника", журналистом-НПОшником Адилем Турдукулов и Динарой Ошурахуновой с ее ОФ "Гражданские инициативы". В документе говорилось, что подобные инициативы – покушение на свободу слова и "давлении на гражданские и политические свободы". Документ по сей день гуляет по Сети. Неудвительно, что сейчас большая часть рекламных проектов государственной компании MEGA уходит этим СМИ, подпитывая антивластные настроения.

Бакиевский след и таджикские "просрочки"

Участие в сомнительных проектах – почти кредо Куренкеева. С 2004-2007 он работал финансовым аналитиком в компании "Ареопаг-Бишкек". На тот момент ОсОО находилось в ведении Максима Бакиева и являлась главным проводником рейдерства 50 процентов доли акций ТРК "Пирамида". То есть, по сути, Куренкеев был одним из финансистов сына Бакиева.

Следующей сомнительной компанией, где отметился Куренкеев стала "M&P", Душанбе (Таджикистан). Туда он попал в бакиевское время и тоже финансовым директором. Это не самое интересное. В этот же год в Душанбе при передаче взятки в особо крупном размере был задержан владелец супермаркетов "Орима" Маъруф Орипов – именно ему и принадлежала "M&P". Сотрудники ГКНБ РТ проводили проверку супермаркетов этой компании и обнаружили товары с просроченными сроками использования. Орипов был задержан в момент передачи взятки в размере $10 тысяч.

Компания "M&P2, 30 процентов акций которой принадлежат голландской компании, впервые открыла свой супермаркет в городе Душанбе в 1994 году, супермаркет был известен, как "голландский". Компания "M&P" также финансировалась за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере $4,6 млн.

Операция "Деньги мигрантов"

Неудивительно, что после скандала финансовый аналитик перелистнул очередную главу своего резюме. Но, как говорят, хрен редьки не слаще. В 2010 году по 2014-ый Куренкеев приходит гендиректором в негосударственный накопительный пенсионный фонд "Кыргызстан". Фонд связан с другим политическим неоднозначным персонажем - бывшим вице-премьер-министром КР Шамилем Атахановым. Проект рассматривался, как помощь мигрантом, работающим за пределами родины. Но общественность неоднозначно восприняла новую программу правительства. В социальной сети задались вопросом: почему два частных пенсионных фонда должны получать прибыль за счет государственной программы? Ассоциация "Замандаш" тогда направила письмо президенту, считая, что проект рассчитан на получение прибыли за счет мигрантов. Представитель упомянутой ассоциации Азамат Айтпаев заявил, что за этим стоят высокопоставленные чиновники:

"Народу не нравится, когда государство работает в интересах отдельных личностей. Это просто спекуляция. Правительству не следовало бы способствовать передаче денег мигрантов в частные руки, а заняться этим самому. Что будет, если завтра упомянутые фонды убегут с деньгами или обанкротятся? Поэтому мы против этого проекта",- отметил тогда Айтпаев.

Также пресса писала, что при помощи этого проекта бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов собирается прибрать к рукам деньги мигрантов через свой частный фонд. "Директор фонда Айбек Куренкеев не подтвердил и не опроверг информацию о причастности Атаханова", - говорилось в статье:

Получается, что почти все компании, где работал Куренкеев, не только не показывали эффективности, но в тот или иной момент оказывались втянуты в скандал. С учетом его близости к НПО-сектору и многочисленной абонентской базе, а также знакомству с Бакиевым, кто знает, куда могут уйти секреты компании. А может, именно на это и сделана ставка?

Продолжение следует…