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"Прошу президента обратить внимание не только на флаг, но и на наш дом"

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- Бакыт Басарбек
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Адвокат Алия Турумбекова и ее соседи просят президента КР Садыра Жапарова обратить внимание, по их словам, на незаконное строительство возле их дома.

"Уважаемый президент, не флаг Вам мешает поднять государство, а нечестивые сотрудники государственных органов! Жаль, что с выпрямлением лучей не выпрямишь качество их работы.

В микрорайоне №7 возле дома № 1 наш сосед по имени Жапар, судя по всему, имеет "хорошие" связи в мэрии города Бишкек. Так он 4 года назад ходил и собирал подписи с соседей на строительство павильона с торца дома на улице Жукея Пудовкина, и мы дали согласие. Но данный сосед вышел за пределы разрешения на строительства, выданной мэрией, тем самым нарушив права не только государства, но и жильцов, так как при выезде со двора нет обзора, что создает опасность для проходящих граждан. По данной аллее проезжают дети на велосипедах, мамы с колясками и т. д.

Далее данный сосед, использовав то же согласие и дописав в письме с нашими подписями слова "сзади дома", получает разрешение на строительства павильона на задней стороне дома. Хочу отметить, в мэрию сдавалось фальсифицированное заявление с допиской в виде копии, на котором нет числа. Когда он начал рыть траншею и против вышли все соседи, он приостановил, тогда-то мы и узнали о его фальсификации. Кстати, при соседях Жапар выдал себя и сказал, что заплатил за это 10 000 долларов, хотя и не начал строительство. Разве такие ставки за аренду земельного участка?

После всего, Жапар начал уговаривать соседей и просить дать разрешение на строительство маленького павильона с условием, что он облагородит детскую площадку и огородит заборам двор. Также одним из условий жильцов было только магазин и никакого общепита. Но Жапар построил на полдома павильон и открыл общепит. Необходимо понимать, что жильцы дома проветривают квартиры, открывают окна и мы не собирались дышать запахами общепита. Свои обязательства по детской площадке он не выполнил, как не выполнил и другие обязательства перед соседями.

Мое обращение как к Вам, Садыр Нургожоевич, так и органам прокуратуры и ГКНБ. Настало время проверить деятельность мэрии на выдачу земельных участков по назначению, также как и незаконные строительства на муниципальной земле. Нечестивые сотрудники за определенную мзду дают разрешения, закрывают глаза на незаконные строительства, а потом через время бегут с тракторами и разносят. В ходе строительства еще первого павильона, мэрия выявила нарушение, о чем даже уведомляло Жапара письменно (данное письмо он мне показывал и консультировался, и я тогда еще ему говорила, что нужно привести все в соответствие) , но в последующем и по настоящее время ситуация остается прежней.

Кстати, разрешение на строительство второго павильона было дано во время Орунтаева, который якобы является грозой незаконного строительства", - заявила Алия Турумбекова.


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URL: https://www.vb.kg/434352
Теги:
Садыр Жапаров, Бишкек, незаконные постройки
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