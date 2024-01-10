Айыл Банк: фермеры получают кредиты на технику 6-9 % годовых на 7-10 лет

За последние годы целях оказания государственной поддержки сельским товаропроизводителям республики по техническому оснащению и перевооружению МТС, обновления основных средств производства, расширения инфраструктуры технических сервисных служб и

модернизации машинно-тракторного парка сельскохозяйственных субъектов со стороны Министерства сельского хозяйства КР проделана огромная работа, сообщает пресс-служба ведомства.

"ОАО "Айыл Банк" является исполнительным оператором указанных проектов и сельхоз товаропроизводителям республики реализуются все виды сельскохозяйственной техники и оборудования на льготных условиях 6-9% годовых со сроком от 7 до 10 лет. С начала 2011 года по настоящее время сельским товаропроизводителям выданы 6617 единиц техники на сумму 13,7 млрд. сомов, в том числе за декабрь 2023 года фермерам выданы 1155 единиц на сумму 4,3 млрд. сомов".