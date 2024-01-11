Погода
$ 89.12 - 89.70
€ 97.45 - 98.45

Бойцы из Средней Азии сражаются на руинах Газы

174  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотни выходцев из республик Центральной Азии воюют сегодня в Палестине против израильской армии. Уже есть первые погибших и раненые.. Об этом сообщили сразу несколько заслуживающих доверия источников в ЦА-регионе, утверждает блогер Андрей Серенко.

По их словам, "речь идёт о сотнях, если не о тысячах бойцов, которые направляются в последние месяцы из центрально-азиатских республик в зону палестино-израильского конфликта": "Среди них очень много таджиков, а также узбеков, киргизов, представителей других народов региона".

По словам источников, ЦА-боевики направляются в Палестину, как правило, двумя маршрутами.

Первый – иранский (напрямую из ЦА в Тегеран или сначала заездом в Афганистан, затем из Ирана в Сирию и далее в зону конфликта).

Второй – российско-турецкий (из ЦА в Москву, оттуда самолётом в Турцию, затем в Сирию и далее в зону конфликта).

Источники обращают внимание на особую активность представителей таджиков в сегодняшних антиизраильских проектах.

Так, согласно анализу одного из экспертов по безопасности, близких к правительству Казахстана, "именно граждане Таджикистана принимали участие в недавних атаках на сионистские и израильские центры в Центральной Азии, особенно в Казахстане": "Почти все агенты были таджиками, и они признались, что совершали эти диверсии под руководством иранских кураторов".

Те же эксперты отмечают, что "есть версия, что структуры безопасности Израиля решили ответить иранцам использованием таджиков в недавнем террористическом взрыве в Кермане".

Напомним, ответственность за этот теракт в Иране взял на себя афганский филиал ИГИЛ.

"У таджиков есть много причин присоединиться сегодня к радикальным группировкам, как в Палестине, так и у себя дома", – утверждает один из источников.

По его мнению, "из-за слабой социальной культуры таджики являются легкой мишенью и объектом для шпионских структур": "Их легко привлечь несколькими посредниками. Играет роль давление на религиозных таджиков на родине. Кроме того, они легко путешествуют, их легче убедить каким-либо миссионерам, у них более низкие ожидания…".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434577
Теги:
Иран, Палестина, Центральная Азия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  