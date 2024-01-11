Бойцы из Средней Азии сражаются на руинах Газы

Сотни выходцев из республик Центральной Азии воюют сегодня в Палестине против израильской армии. Уже есть первые погибших и раненые.. Об этом сообщили сразу несколько заслуживающих доверия источников в ЦА-регионе, утверждает блогер Андрей Серенко.

По их словам, "речь идёт о сотнях, если не о тысячах бойцов, которые направляются в последние месяцы из центрально-азиатских республик в зону палестино-израильского конфликта": "Среди них очень много таджиков, а также узбеков, киргизов, представителей других народов региона".

По словам источников, ЦА-боевики направляются в Палестину, как правило, двумя маршрутами.

Первый – иранский (напрямую из ЦА в Тегеран или сначала заездом в Афганистан, затем из Ирана в Сирию и далее в зону конфликта).

Второй – российско-турецкий (из ЦА в Москву, оттуда самолётом в Турцию, затем в Сирию и далее в зону конфликта).

Источники обращают внимание на особую активность представителей таджиков в сегодняшних антиизраильских проектах.

Так, согласно анализу одного из экспертов по безопасности, близких к правительству Казахстана, "именно граждане Таджикистана принимали участие в недавних атаках на сионистские и израильские центры в Центральной Азии, особенно в Казахстане": "Почти все агенты были таджиками, и они признались, что совершали эти диверсии под руководством иранских кураторов".

Те же эксперты отмечают, что "есть версия, что структуры безопасности Израиля решили ответить иранцам использованием таджиков в недавнем террористическом взрыве в Кермане".

Напомним, ответственность за этот теракт в Иране взял на себя афганский филиал ИГИЛ.

"У таджиков есть много причин присоединиться сегодня к радикальным группировкам, как в Палестине, так и у себя дома", – утверждает один из источников.

По его мнению, "из-за слабой социальной культуры таджики являются легкой мишенью и объектом для шпионских структур": "Их легко привлечь несколькими посредниками. Играет роль давление на религиозных таджиков на родине. Кроме того, они легко путешествуют, их легче убедить каким-либо миссионерам, у них более низкие ожидания…".