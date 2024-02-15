С 15 февраля вводятся в обращение банкноты номиналами 20, 50 и 100 сомов

Национальный банк Кыргызской Республики с 15 февраля вводит в обращение банкноты номиналами 20, 50 и 100 сомов новой пятой серии национальной валюты образца 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

По ее данным, основное направление в сюжетах новой серии банкнот национальной валюты – отражение историко-культурного наследия Кыргызстана – осталось без изменений. Сохранены портреты представителей искусства и культуры на лицевой стороне и достопримечательности республики – на оборотной стороне банкнот. Основной цвет и размер банкнот также остались без изменений.

Новые банкноты Кыргызстана содержат трехуровневый комплекс современных защитных элементов, обеспечивающий надежную защиту от фальшивомонетничества.

Банкноты пятой серии будут вводиться в обращение постепенно в рамках планового пополнения запасов банкнот по мере исчерпания запасов банкнот предыдущей серии.

Все банкноты национальной валюты имеют статус официального средства платежа на территории Кыргызской Республики и подлежат обязательному приему в качестве платежного средства независимо от года выпуска.

Основные защитные признаки банкнот номиналами 20, 50 и 100 сом образца 2023 года

1. Водяной знак: многотоновый портрет и электротип в виде номинала.

2. Защитная нить: прерывистая линия, на просвет становится сплошной, содержит цифры номинала и логотип Национального банка в виде ромба, при наклоне банкноты становятся видны мерцающий ромб и движущаяся полоса.

3. Совмещающееся изображение: фрагменты изображения на лицевой и оборотной сторонах банкноты на просвет образуют ромб.

4. Рельефность изображений в области портрета, надписей, цифрового и буквенного номинала банкноты.

5. Скрытое изображение: при наклоне банкноты появляется многоцветное изображение знака сома – С.

6. Цветопеременная краска (только на банкноте номиналом 100 сом): при наклоне банкноты становится видно движение двух колец, цвет орнамента меняется с золотистого на зеленый.

7. Блестящая полоса (на оборотной стороне): в виде номинала банкноты и логотипа Национального банка.