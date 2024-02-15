В Бишкеке выявлена крупная партия контрафактных стиральных порошков

Пресечен устойчивый канал сбыта контрабандной продукции (стиральных порошков) и контрафактных моющих средств на территории города Бишкек, которые могли нанести ущерб жизни и здоровью населения. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в одной из типографии на протяжении длительного времени, подпольно изготавливались коробки, этикетки, наклейки на стиральные порошки и других моющих средств.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий 13 февраля 2024 года выявлена крупная партия контрафактных стиральных порошков марки "Миф", "Тайд" и Ариэль.

Кроме того, в подпольном цехе установлен конвейер по производству бытовой химии "Фейри", где незаконно изготавливали моющие средства, путем наклеивания этикеток дорогих моющих средств на дешевые аналоги и в последующем реализовывались в торговых точках на рынках столицы.

Общее количество изъятого контрафактного товара составляет 42 тыс. 731 штук стиральных порошков и 8 рулонов этикеток (каждая на 10 тыс. бутылок "Фейри")

Предварительно, контрафактные товары не соответствуют стандартам качества и безопасности, которыми обладают подлинные товары, поскольку их производство осуществлялось с использованием дешевых и несертифицированных материалов, что может представлять угрозу для здоровья и безопасности потребителей. Назначены соответствующие экспертизы в СЭС при МЮ КР и ЦГСЭН МЗ КР.

Организаторы понесут соответствующую ответственность согласно законодательству КР, после результатов соответствующих экспертиз.