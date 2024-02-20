Деньги для НПО: В клочья родину за крохи

Сегодня рассмотрим два взаимосвязанных аспекта. Стоимость прозападных агентов на местах и проявление скрытой силы сопротивления главе государства в парламенте Кыргызстана, пишет Asia-today.news.

Начнем с того, что представители властей США недавно признались, что 90 процентов всех выделенных денег остались у них. До Киева лишь дошла лишь десятая часть (!) от всех этих выделенных более чем сотни миллиардов долларов. Мол, большую часть этих денег сами же янки потратили на закупку необходимых видов вооружения для ВСУ, логистику и т.п. Можем догадываться лишь о том, сколько денег осело в карманах у лоббистов Зеленского. Не исключено, что до самого президента дошли лишь жалкие крохи. С другой стороны, резко выросшее состояние семьи Зеленских, которая до его президентства оценивалась в 2,5-5 миллионов долларов, говорит об обратном.

Всё вышеперечисленное является ярким примером пословицы "Кому война, а кому – мать родна".

К тому же, сами американцы сегодня, о ужас, выяснили, что куда-то без вести пропало оружие на один миллиард. Часть его всплыла во время нападения движения "Хамас" на Израиль осенью прошлого года. А "даркнет" полон предложениями о продаже вооружения, боеприпасов и амуниции для всех желающих с полей Незалежной… Про масштабную торговлю людьми и органами для пересадки говорить уже не стоит.

Издание приводит другой пример. Несколько лет назад Евросоюз озаботился своим имиджем в среднеазиатском регионе в общем, и в Кыргызстане, в частности. Была разработана программа по раскрутке образа себя белых и пушистых на пару лет. Для чего было выделено два миллиона евро, и их получила одна из фирм в Лондоне. Она тут же объявила тендер в Бишкеке среди кандидатов стать субподрядчиками. В конечном итоге победитель среди кыргызских претендентов получила лишь 84-86 тысяч долларов. При этом, навязана куча обязательств, среди которых гендерное равноправие и прочая чепуха. Тогда еще повестка ЛГБТ+ ещё не выходила на первый план как сегодня. Получается, что англичане на пиаре ЕС потратили лишь четыре с небольшим процента от общего бюджета, а остальное – "заработали", где ещё будут подобного размера прибыли?!

К чему это всё? К тому же, что коррупция весьма масштабная уже давно и прочно налажена среди получателей и "давателей" грантов. Американцы и европейцы охотно дают свои средства "третьим странам", так последние не только повесят на себя очередные долги, но и ещё "откатят" весьма крупные доли своим благодетелям. А за доставшиеся крохи будут готовы разнести в клочья свою родину.

"Яркий тому пример работа так называемого "гражданского сектора" Кыргызстана. Одна из первых на этом поприще была Толекан Исмаилова. В 1990-х годах создала свою организацию "Коалиция НПО "За демократию и развитие". И на какое-то время стала монополистом по освоению американских денег. Тогда финансовый поток щедро лился в Кыргызстан из-за рубежа. Только вот глава государства Аскар Акаев окрыленный был титулом главного демократа Центральной Азии и пять раз переделал под себя конституцию страны. А количество НКО/НПО в стране тихо разрасталось. Первое столкновение между властью случилось весной 2002 года, когда был арестован бывший судья одного из районных судов Бишкека Азимбек Бекназаров. Он обвинялся в коррупции и в том, что выпустил на свободу подозреваемого в изнасиловании. Это он сделал еще в родной Джалал-Абадской области, до перевода в столицу. Когда его начали преследовать в рамках закона, Бекназаров поднял риторику "предательства" Акаева, выразившееся в передаче местности Узенги-Угуш Китаю, для урегулирования пограничного спора. Слова бывшего судьи сразу были подхвачены всей прозападной публикой, которая получила мощную поддержку в виде открывшейся военной базы НАТО в международном аэропорту "Манас", - пишут авторы.

Альянс прибыл в Кыргызстан после событий 11 сентября 2001 года и начавшейся "борьбы с терроризмом" на территории Афганистана. По ходу дела американцы решили снести из власти и президента страны Акаева, который только сейчас стал понимать, к чему приведут игры с Западом.

НПО вовсю раскачивали обстановку в стране, пользуясь неприкосновенностью, которую им обеспечил "Вашингтонский обком". К тому же, в Кыргызстане открылись ещё некоторые проекты Запада, такие как независимая типография "Фридом хаус". Там печаталась вся оппозиционная пресса не только КР, но и для всей Центральной Азии. Американцы денег не жалели особо, хотя тогда в республике мечтали о зарплатах в 100-150 долларов. Сотрудники НПО имели доходы от 300 долларов. А руководители этих неправительственных организаций – тысячу и более. Прибавим сюда поездки за границу на обучение и стажировки, что скрывало банальную вербовку. Зато бесплатно и с перспективой карьерного роста. Поэтому коррупция развернулась ещё и на этом уровне – нужно было дать взятку или обещать какую-то долю со своей зарплаты руководителю НПО/НКО.

Дело доходило до смешного, когда одна женщина – получатель грантов, устроила обыск в туалете аэропорта только что прилетевшей из США своей кузине со стажировки, и отобрала почти все деньги, которые с собой привезла последняя.

В общем, понятен тот высокий уровень престижа, который был в конце 1990-х и в начале нулевых у НКО/НПО в глазах населения Кыргызстана. И их руководители этим пользовались. К примеру, они объявляли конкурс на подготовку волонтёров-наблюдателей парламентских/президентских выборов. В ходе обучения молодые и красивые девушки, да и парни получали особое внимание. К ним присматривались, и невзначай делалось предложение о карьерном росте, для чего необходимо было расширить перечень своих "услуг" и "сделать красиво" для иностранных кураторов. В роли последних весьма часто выступали престарелые люди. В ответ, если гости оставались довольными, молодым людям давали более или менее постоянные рабочие места и продвигали их по карьерной лестнице с возможности выезда из страны.

Поэтому неудивительно, что после первой цветной революции в марте 2005 года, та же Исмаилова купила себе роскошный пентхаус за $250 тысяч в самом центре Бишкека. Что и стало поводом для лютой зависти коллег по цеху и резкому росту количества грантопожирающих структур. Также стоит добавить, что именно Исмаилова более чем 20лет назад взяла к себе на работу сегодняшнего вице-премьер-министра Эдиля Байсалова. Он в 2018-2020 годах был послом от Кыргызстана в Великобритании. И представлял республику на похоронах королевы Елизаветы II и коронации Карла III. О чём-то это говорит.

"Сегодня сама Исмаилова, судя по всему, перебралась во Францию и уже оттуда пытается влиять на ситуации в Кыргызстане посредством социальных сетей и своих структур "Коалиция за демократию и развитие", "Бир дуйно" и т.п. Можно сказать, что она стала на несколько шагов ближе к кормушке, что позволяет ей увеличить свои доходы и убрать несколько посредников. Также у Исмаиловой и решать вопросы с откатами сразу на месте", - пишет издание.

Отсюда можно сделать верные выводы, что существует уже давно выстроенная структура, которая позволяет расщеплять деньги ещё до их прихода в Кыргызстан. В этом задействованы правительство США, чиновники из таких структур как "Национальный институт демократии" (NDI). А НПО/НКО Кыргызстана – это уже финальный этап, откуда также можно получать свои "нищтяки". Поэтому, когда президент КР Садыр Жапаров заявил, что на него давят аж 30 стран (!) чтобы в Кыргызстане не принимался закон об иноагентах, можно себе представить масштаб "стиральной машины" под названием "неправительственная/некоммерческая организация".